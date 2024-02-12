В Молдове обнаружили обломки российского дрона — фото
Категория
Мир
Дата публикации

В Молдове обнаружили обломки российского дрона — фото

Пограничная полиция Молдовы
Дрон
Read in English
Читати українською

Пограничная полиция Молдавии обнаружила фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed в районе молдавско-украинской границы.

Российский дрон упал в Молдове

Обломки обнаружили возле села Этулия Вулканештского района. Местонахождение беспилотника оцепили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдовы .

В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника был ограничен. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности.

Молдавские пограничники считают, что обнаруженные обломки могут принадлежать одному из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой во время последней атаки России на юг Украины.

Атака РФ на Украину ночью 10 февраля

Россия атаковала дронами "Шахед" Одесскую область. Отмечается, что часть обломков затронула портовую инфраструктуру. В ВСУ указали, что оккупанты запускали дроны с определенными интервалами.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что было три волны "шахедов" — первая — 9 дронов и ее отразили на 100% и следующая — 12 БПЛА.

В результате вражеские БПЛА попали в припортовые объекты. Ранения получили три работника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 11 "шахедов" во время ночной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 10 вражеских "шахедов" во время атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО ночью уничтожили над Украиной 23 "шахеда"
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?