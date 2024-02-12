В Молдове обнаружили обломки российского дрона — фото

Российский дрон упал в Молдове

Обломки обнаружили возле села Этулия Вулканештского района. Местонахождение беспилотника оцепили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдовы .

В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника был ограничен. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности.

Молдавские пограничники считают, что обнаруженные обломки могут принадлежать одному из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой во время последней атаки России на юг Украины.

Атака РФ на Украину ночью 10 февраля

Россия атаковала дронами "Шахед" Одесскую область. Отмечается, что часть обломков затронула портовую инфраструктуру. В ВСУ указали, что оккупанты запускали дроны с определенными интервалами.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что было три волны "шахедов" — первая — 9 дронов и ее отразили на 100% и следующая — 12 БПЛА.

В результате вражеские БПЛА попали в припортовые объекты. Ранения получили три работника.