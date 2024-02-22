"Депутати" Придністров'я збираються просити Путіна про приєднання до РФ — опозиціонер
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"Депутати" Придністров'я збираються просити Путіна про приєднання до РФ — опозиціонер

Придністров'я
Джерело:  Digi24

28 лютого у невизнаному Придністров'ї має відбутися з'їзд так званих “депутатів”, які звернуться до Росії з проханням про анексію регіону. Про це заявив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба.

Що відбувається у Придністров'ї

Чорба звернув увагу на те, що зустріч відбудеться за день до звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Він не виключає, що директива на організацію з'їзду була дана з Москви.

Чорба припускає, що в рамках з'їзду так званих “депутатів” усіх рівнів Придністров'я буде зроблено звернення про приєднання регіону до РФ, а наступного дня, 29 лютого, Путін оголосить про це Федеральним зборам, які приймуть рішення про продовження запиту.

Політик вважає, що мітинг у Тирасполі та нещодавно організований там протест проти так званого економічного тиску з боку Республіки Молдова мають на меті показати, що жителі Придністров'я виступають проти Кишинева.

Звідси й нещодавня заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, нібито Москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров’ї.

Геннадій Чорба.

Геннадій Чорба.

Чорба закликав так званих “депутатів” регіону не допустити ухвалення цього рішення, яке дасть Путіну "правовий привід для нанесення ударів по території Республіки Молдова, включаючи Придністров'я, під будь-яким приводом".

19 лютого лідер тираспольських сепаратистів Володимир Красносельський оголосив про виклик так званих “депутатів” усіх рівнів у зв'язку з нібито економічним тиском з боку Кишинева.

Чи може Україна допомогти Молдові вирішити конфлікт з ПМР

Ексглава розвідки Молдови Юрій Брічаг вважає, що всі питання та всі ситуації, які мають бути вирішені на цьому клаптику території, повинні вирішуватись правоохоронними або конституційними органами Республіки Молдова.

На жаль, поки не має офіційної позиції Кишинева, як саме все це має відбуватись, але є розуміння того, що територія невизнаної ПМР має бути демілітаризована, роззброєна і чинна влада Молдови повинна отримати повний контроль над цією територію, — зазначає Брічаг.

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