28 лютого у невизнаному Придністров'ї має відбутися з'їзд так званих “депутатів”, які звернуться до Росії з проханням про анексію регіону. Про це заявив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба.

Що відбувається у Придністров'ї

Чорба звернув увагу на те, що зустріч відбудеться за день до звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Він не виключає, що директива на організацію з'їзду була дана з Москви.

Чорба припускає, що в рамках з'їзду так званих “депутатів” усіх рівнів Придністров'я буде зроблено звернення про приєднання регіону до РФ, а наступного дня, 29 лютого, Путін оголосить про це Федеральним зборам, які приймуть рішення про продовження запиту.

Політик вважає, що мітинг у Тирасполі та нещодавно організований там протест проти так званого економічного тиску з боку Республіки Молдова мають на меті показати, що жителі Придністров'я виступають проти Кишинева.

Звідси й нещодавня заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, нібито Москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров’ї. Геннадій Чорба.

Чорба закликав так званих “депутатів” регіону не допустити ухвалення цього рішення, яке дасть Путіну "правовий привід для нанесення ударів по території Республіки Молдова, включаючи Придністров'я, під будь-яким приводом".

19 лютого лідер тираспольських сепаратистів Володимир Красносельський оголосив про виклик так званих “депутатів” усіх рівнів у зв'язку з нібито економічним тиском з боку Кишинева.

Чи може Україна допомогти Молдові вирішити конфлікт з ПМР

Ексглава розвідки Молдови Юрій Брічаг вважає, що всі питання та всі ситуації, які мають бути вирішені на цьому клаптику території, повинні вирішуватись правоохоронними або конституційними органами Республіки Молдова.