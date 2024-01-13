Кремль за допомогою Придністров'я готується дестабілізувати Молдову — ISW

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), Росія створює у невизнаному сепаратистському регіоні Придністров’я інформаційні умови для подальшої операції під чужим прапором з дестабілізації ситуації у Молдові.

Що відомо про підготовку Кремля до чергової спроби дестабілізації ситуації у Молдові

Зокрема, як зазначають аналітики ISW, 12 січня так зване Міністерство державної безпеки Придністров’я випустило пресреліз, у якому стверджується, що нібито молдавські спецпризначенці готують спеціальні бойові групи по 60 осіб у кожній для знищення критичної важливих об’єктів на території Молдови, а також диверсій на військових об’єктах, захоплення та ліквідації високопосадовців невизнанної псевдореспубліки та представників силових відомств.

МГБ є російською організацією, "відділ Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ)", який, ймовірно, отримує накази безпосередньо з Москви.

МДБ і посадовці Придністров’я раніше робили подібні, менш різкі заяви.

На думку військових аналітиків, ймовірно, це частина зусиль Кремля створити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні, виставляючи Росію захисником російськомовної мови, яка нібито знаходиться під загрозою.

Що відомо про останні інциденти на кордоні із невизнаним Придністров'ям

10 січня, невизнане "міністерство держбезпеки" Придністров'я повідомило про стрілянину на кордоні невизнаної республіки з Україною 7 січня.

Після стрілянини двоє придністровців нібито опинилися на території України.

Однак у Держприкордонслужбі України повідомили, що не фіксували таких інцидентів.

Окрім цього в середині грудня Молдова розпочала військові навчання у Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік Придністров'я.