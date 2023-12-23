Російські війська провели несанкціоновані навчання у Придністровʼї

У невизнаному Придністров’ї 22 грудня лунали постріли. З’ясувалось, що стріляли військовослужбовці розташованого там контингенту російських військ
У Придністровʼї росіяни влаштували військові навчання
Постріли було чути поблизу сіл Гиска і Коржова на лівому березі Дністра в рамках несанкціонованих навчань. Стрілянина тривала близько 40 хвилин, підтвердив порталу Zona de Securitate глава делегації Молдови в Спільній контрольній комісії (СКК) Серджіу Головач.
СКК – спільна військова командна структура з Молдови, Придністров’я та Росії, яка діє в демілітаризованій зоні на кордоні між Молдовою та Україною.
У Бюро реінтеграції повідомили, що порушать питання про те, що трапилося, на наступному засіданні CКК.
Молдова проводила військові навчання поблизу Придністров'я
Нещодавно у Молдові організували військові навчання неподалік від межі окупованого росіянами Придністров’я та лише за 22 кілометри від українського кордону.
А днями Молдова отримала перший радар нового покоління для захисту свого неба.
Система контролюватиме весь повітряний простір країни і доповнить заходи, вжиті для оснащення Національної армії відповідно до міжнародних стандартів.
За час воєнного вторгнення РФ в Україну уламки ракет неодноразово падали на територію Молдови, також російські ракети пролітали повітряним простором країни.
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