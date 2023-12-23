Российские войска провели несанкционированные учения в Приднестровье

В непризнанном Приднестровье 22 декабря раздавались выстрелы. Выяснилось, что стреляли военнослужащие расположенного там контингента русских войск.
В Приднестровье россияне устроили военные учения
Выстрелы были слышны вблизи деревень Гиска и Коржова на левом берегу Днестра в рамках несанкционированных учений. Стрельба продолжалась около 40 минут, подтвердил портала Zona de Securitate глава делегации Молдовы в Совместной контрольной комиссии (СКК) Серджиу Головач.
СКК – совместная военная командная структура из Молдовы, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдовой и Украиной.
В Бюро реинтеграции сообщили, что поднимут вопрос о случившемся на следующем заседании CКК.
Молдова проводила военные учения вблизи Приднестровья
Недавно в Молдове организовали военные учения неподалеку от границы оккупированного россиянами Приднестровья и всего в 22 километрах от украинской границы.
На днях Молдова получила первый радар нового поколения для защиты своего неба.
Система будет контролировать все воздушное пространство страны и дополнит меры, предпринятые для оснащения Национальной армии в соответствии с международными стандартами.
За время военного вторжения РФ в Украину обломки ракет неоднократно падали на территорию Молдовы, а также российские ракеты пролетали воздушным пространством страны.
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