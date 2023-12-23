Российские войска провели несанкционированные учения в Приднестровье

В непризнанном Приднестровье 22 декабря раздавались выстрелы. Выяснилось, что стреляли военнослужащие расположенного там контингента русских войск.

В Приднестровье россияне устроили военные учения

Выстрелы были слышны вблизи деревень Гиска и Коржова на левом берегу Днестра в рамках несанкционированных учений. Стрельба продолжалась около 40 минут, подтвердил портала Zona de Securitate глава делегации Молдовы в Совместной контрольной комиссии (СКК) Серджиу Головач.

СКК – совместная военная командная структура из Молдовы, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдовой и Украиной.

В Бюро реинтеграции сообщили, что поднимут вопрос о случившемся на следующем заседании CКК.

Мы поднимем этот вопрос на заседании CCC, во время которого делегация Молдовы подтвердит свою неизменную позицию относительно недопустимости односторонних военных действий по периметру Зоны безопасности, которые могут вызвать дестабилизацию ситуации в регионе и панику среди населения, - заявили в ведомстве. Поделиться

Молдова проводила военные учения вблизи Приднестровья

Недавно в Молдове организовали военные учения неподалеку от границы оккупированного россиянами Приднестровья и всего в 22 километрах от украинской границы.

На днях Молдова получила первый радар нового поколения для защиты своего неба.

Система будет контролировать все воздушное пространство страны и дополнит меры, предпринятые для оснащения Национальной армии в соответствии с международными стандартами.

За время военного вторжения РФ в Украину обломки ракет неоднократно падали на территорию Молдовы, а также российские ракеты пролетали воздушным пространством страны.