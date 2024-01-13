Кремль с помощью Приднестровья готовится дестабилизировать Молдову — ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), Россия создает в непризнанном сепаратистском регионе Приднестровья информационные условия для дальнейшей операции под чужим флагом по дестабилизации ситуации в Молдове.

Что известно о подготовке Кремля к очередной попытке дестабилизации ситуации в Молдове

В частности, как отмечают аналитики ISW, 12 января так называемое Министерство государственной безопасности Приднестровья выпустило пресрелиз, в котором утверждается, что якобы молдавские спецназовцы готовят специальные боевые группы по 60 человек в каждом для уничтожения критически важных объектов на территории Молдовы, а также диверсий на военных объектах, захвата и ликвидации высокопоставленных должностных лиц непризнанной псевдореспублики и представителей силовых ведомств.

МГБ является российской организацией, "отделом Федеральной службы безопасности России (ФСБ)", который, вероятно, получает приказы непосредственно из Москвы.

МГБ и должностные лица Приднестровья ранее делали подобные, менее резкие заявления.

По мнению военных аналитиков, вероятно, это часть усилий Кремля создать информационные условия, направленные на дестабилизацию Молдовы и оправдание любых будущих российских кампаний в регионе, выставляя Россию защитником якобы находящегося под угрозой русскоязычного языка.

Что известно о последних инцидентах на границе с непризнанным Приднестровьем

10 января, непризнанное "министерство госбезопасности" Приднестровья сообщило о стрельбе на границе непризнанной республики из Украины 7 января.

После стрельбы двое приднестровцев якобы оказались на территории Украины.

Однако в Госпогранслужбе Украины сообщили, что не фиксировали такие инциденты.

Кроме этого в середине декабря Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, расположенном недалеко от Приднестровья.