Так называемое Приднестровье заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной. Однако украинская Госпогранслужба подобных инцидентов не фиксировала.

В Приднестровье заявили о "стрельбе" на границе с Украиной

Сегодня в так называемом приднестровском "МГБ" заявили, что 7 января у границы с Украиной произошел инцидент со стрельбой. После стрельбы двое приднестровцев якобы оказались на территории Украины.

В комментарии РБК-Украина Демченко заявил, что ему не известно о каких-либо инцидентах на приднестровском сегменте границы с Молдовой, а заявления так называемого "МГБ" могут нести провокационный характер.

Нестандартные ситуации пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемого Приднестровья, скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность, — пояснил представитель ГНСУ. Поделиться

Что такое Приднестровье

Приднестровье или ПМР (полное название Приднестровская Молдавская Республика) — непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы. ПМР занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населённых пунктов на правом берегу реки.

ПМР объявила свою "независимость" в 1991 году, а в 2006 году приднестровские сепаратисты захотели присоединиться к РФ. Сегодня на территории ПМР находятся так называемые российские "миротворцы", однако РФ независимость Приднестровья тоже не признает.