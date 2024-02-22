По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, так называемые депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о присоединении.
Планирует ли Приднестровье просить Россию о присоединении
При этом источники журналистов издания отмечают, что распространенная информация о том, что Приднестровье планирует обратиться к Путину с просьбой о присоединении является частью внутреннего политического молдавского процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья с целью защиты экономических интересов.
Между тем заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин оценил возможность "присоединения" так называемого Приднестровья. в Россию.
Он напомнил, что там давно находятся войска РФ.
Что известно о слухах о намерениях Приднестровья просить о присоединении к РФ
28 февраля в непризнанном Приднестровье должен пройти съезд так называемых депутатов, которые обратятся в Россию с просьбой об аннексии региона. Об этом заявил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба.
Черба обратил внимание на то, что встреча состоится за день до обращения президента России Владимира Путина в Федеральное собрание.
Черба предполагает, что в рамках съезда так называемых депутатов всех уровней Приднестровья будет сделано обращение о присоединении региона к РФ, а на следующий день, 29 февраля, Путин объявит об этом Федеральному собранию, которое примет решение о продлении запроса.
Политик считает, что митинг в Тирасполе и недавно организованный там протест против так называемого экономического давления со стороны Республики Молдова намерены показать, что жители Приднестровья выступают против Кишинева.
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