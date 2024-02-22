За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, так звані “депутати” невизнаного Придністров'я не планують звертатись до кремлівського диктатора Володимира Путіна із проханням про приєднання.

Чи планує Придністров'я прохати Росію про приєднання

За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується, - зазначив представник ГУР. Поширити

При цьому джерела журналістів видання зазначають, що поширена інформація про нібито те, що Придністров'я планує звернутись до Путіна із проханням про приєднання є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

Між тим заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін оцінив можливість "приєднання" так званого Придністров'я до Росії.

Він нагадав, що там давно знаходяться війська РФ.

Можливість офіційного "приєднання" Придністров'я до Рашки цілком реальна. За логікою РФ постійна ескалація - це найкращий спосіб тримати своє стадо в тонусі і готувати велику війну проти НАТО. Складно зрозуміти, чому Захід досі дає можливість існувати цьому утворенню. Через свою слабкість тепер матимуть ще більшу проблему. А Молдова могла б, до речі, звернутися до нас за допомогою, - зазначає військовий. Поширити

Що відомо про чутки щодо намірів Придністров'я прохати про приєднання до РФ

28 лютого у невизнаному Придністров'ї має відбутися з'їзд так званих “депутатів”, які звернуться до Росії з проханням про анексію регіону. Про це заявив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба.

Чорба звернув увагу на те, що зустріч відбудеться за день до звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Чорба припускає, що в рамках з'їзду так званих “депутатів” усіх рівнів Придністров'я буде зроблено звернення про приєднання регіону до РФ, а наступного дня, 29 лютого, Путін оголосить про це Федеральним зборам, які приймуть рішення про продовження запиту.

Політик вважає, що мітинг у Тирасполі та нещодавно організований там протест проти так званого економічного тиску з боку Республіки Молдова мають на меті показати, що жителі Придністров'я виступають проти Кишинева.