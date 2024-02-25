В ГУР опровергли новый фейк России о Приднестровье — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР опровергли новый фейк России о Приднестровье — видео

Андрей Юсов
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Источник:  online.ua

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, информация о том, что ПМР будет проситься в состав РФ, не соответствует действительности. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту online.ua на Форуме «Украина. Год 2024».

Юсов опроверг фейк о намерении Приднестровья присоединиться к РФ

Это признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизировать ситуацию в регионе. Речь как о Молдове, так и об Украине. По имеющейся у нас информации, принятие подобных решений непризнанным Приднестровьем не планируется.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Как уже упоминалось ранее, недавно появилась информация о том, что 28 февраля 2024 депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде якобы намерены обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой войти в состав РФ.

Распространение информации о якобы подобных намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе, - отмечает пресс-служба ГУР.

Аналитики оценили риск вторжения в Украину россиян из Приднестровья

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что те российские силы, которые сейчас находятся в “ПМР”, не планируют начинать вторжение в Украину.

Иностранные эксперты не фиксируют никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине.

Кроме того, команда ISW отмечает, что эта группировка не способна начать полноценную наземную операцию против Украины.

Однако, по мнению американских аналитиков, оккупационное руководство “ПМР” все-таки может призвать к проведению референдума о присоединении к России для поддержки российских гибридных операций.

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