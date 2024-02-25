В ГУР опровергли новый фейк России о Приднестровье — видео

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, информация о том, что ПМР будет проситься в состав РФ, не соответствует действительности. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту online.ua на Форуме «Украина. Год 2024».

Юсов опроверг фейк о намерении Приднестровья присоединиться к РФ

Это признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизировать ситуацию в регионе. Речь как о Молдове, так и об Украине. По имеющейся у нас информации, принятие подобных решений непризнанным Приднестровьем не планируется. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Как уже упоминалось ранее, недавно появилась информация о том, что 28 февраля 2024 депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде якобы намерены обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой войти в состав РФ.

Распространение информации о якобы подобных намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе, - отмечает пресс-служба ГУР. Поделиться

Аналитики оценили риск вторжения в Украину россиян из Приднестровья

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что те российские силы, которые сейчас находятся в “ПМР”, не планируют начинать вторжение в Украину.

Иностранные эксперты не фиксируют никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине.

Кроме того, команда ISW отмечает, что эта группировка не способна начать полноценную наземную операцию против Украины.