Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова. Кроме того, он намекнул на будущую судьбу Крымского моста.

Буданов заявил, что Украина никогда не откажется от Крыма

Шеф украинской разведки напоминает о том, что война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять — с момента оккупации украинского Крыма.

Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю. И сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на мгновение, несмотря на репрессии. Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым. Кирилл Буданов Глава ГУР МО Украины

Он также обратил внимание на то, что поставленные задачи были выполнены, поскольку Россия:

потеряла четверть своих кораблей; вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоковывала свою авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым влиянием.

Буданов пообещал россиянам "новые сюрпризы" в Крыму

По словам главы ГУР МО, жители Крыма всегда помогали украинским разведчикам организовывать и проводить важные операции на полуострове.

Что важно понимать, они не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию Украине.