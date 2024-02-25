Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова. Кроме того, он намекнул на будущую судьбу Крымского моста.
Буданов заявил, что Украина никогда не откажется от Крыма
Шеф украинской разведки напоминает о том, что война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять — с момента оккупации украинского Крыма.
Он также обратил внимание на то, что поставленные задачи были выполнены, поскольку Россия:
потеряла четверть своих кораблей;
вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа,
передислоковывала свою авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым влиянием.
Буданов пообещал россиянам "новые сюрпризы" в Крыму
По словам главы ГУР МО, жители Крыма всегда помогали украинским разведчикам организовывать и проводить важные операции на полуострове.
Что важно понимать, они не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию Украине.
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