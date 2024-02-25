Новые сюрпризы. Буданов выступил с заявлением про Крымский мост — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Новые сюрпризы. Буданов выступил с заявлением про Крымский мост — видео

ГУР
Кирилл Буданов
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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова. Кроме того, он намекнул на будущую судьбу Крымского моста.

Буданов заявил, что Украина никогда не откажется от Крыма

Шеф украинской разведки напоминает о том, что война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять — с момента оккупации украинского Крыма.

Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю. И сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на мгновение, несмотря на репрессии. Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины

Он также обратил внимание на то, что поставленные задачи были выполнены, поскольку Россия:

  1. потеряла четверть своих кораблей;

  2. вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа,

  3. передислоковывала свою авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым влиянием.

 

Буданов пообещал россиянам "новые сюрпризы" в Крыму

По словам главы ГУР МО, жители Крыма всегда помогали украинским разведчикам организовывать и проводить важные операции на полуострове.

Что важно понимать, они не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию Украине.

Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым “крымским мостом”, — заявил Кирилл Буданов.

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