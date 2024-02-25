Когда РФ согласится на украинскую формулу мира. Буданов назвал 3 этапа

По мнению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, рано или поздно, страна-агрессорка Россия будет вынуждена согласиться на украинскую формулу мира, если Киев будет придерживаться четкого плана действий. Об этом сообщает корреспондент online.ua с Форума «Украина. Год 2024».

Буданов ответил, как склонить РФ к миру на условиях Украины

Глава ГУР МО отмечает, что речь идет о 3 этапах работы, которые нужно пройти:

концентрация усилий, продолжение единства международной поддержки Украины, наши возможности и наш труд.

С комментарием на этот счет также выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Им (России – ред.) будет представлен и дан этот план на тот случай, если представители страны-агрессора захотят действительно прекратить эту войну и вернуться к справедливому миру". Андрей Ермак Глава Офиса президента Украины

Получила ли РФ от Ирана баллистические ракеты

Согласно данным шефа украинской разведки Кирилла Буданова, пока Российская Федерация не получила от иранцев баллистические ракеты.

Их нет. Это все не соответствует действительности, – подчеркнул глава ГУР. Поделиться

Кроме того, Буданов подтвердил, что враг действительно применяет ракеты из КНДР.

Как уже упоминалось ранее, о передаче иранских ракет сообщало издание Reuters с опорой на шесть своих источников.

Журналисты также предполагали, что ракеты могут храниться для нужд ВС РФ, но не на территории России, а в Иране, и будут переданы, когда Москва об этом попросит.

Также Кирилл Буданов оценил риск от российских ДРГ на украинской границе.

Глава ГУР заявил, что расценивает ДРГ на границе сугубо как ДРГ и не больше.