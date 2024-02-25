Шеф украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечает, что в этом году российские оккупанты не смогут воплотить одну из своих ключевых целей и захватить Донецкую и Луганскую области.
Армия РФ не сможет в течение этого года захватить Донбасс
Буданов подчеркнул, что в этом году российские захватчики преследуют только одну цель.
Как Украина может переломить ситуацию на фронте
Глава ГУР отметил, что чем скорее западные партнеры предоставят Украине оружие, тем быстрее украинские военные смогут изменить негативную ситуацию на фронте.
Буданов отметил, что в первую очередь украинским военным необходимо дальнобойное оружие.
Буданов также отметил, что удары Украины по стратегическим объектам на территории России ужесточают политическое давление на преступное кремлевское руководство.
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