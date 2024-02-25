Удастся ли армии РФ захватить Донбасс в этом году — ответ Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Удастся ли армии РФ захватить Донбасс в этом году — ответ Буданова

Кирилл Буданов
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Источник:  online.ua

Шеф украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечает, что в этом году российские оккупанты не смогут воплотить одну из своих ключевых целей и захватить Донецкую и Луганскую области.

Армия РФ не сможет в течение этого года захватить Донбасс

Стратегическая цель русской Федерации не поменялась. Первое – уничтожение украинской государственности. То есть операция по демонтажу государственности. То, что они начинали. Они поняли, что военным путем это не удастся, и пытаются достичь другими путями, – пояснил глава Главного управления разведки Минобороны.

Буданов подчеркнул, что в этом году российские захватчики преследуют только одну цель.

Они уже два года пытаются выполнить ее, но так и не выполнили: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать то, что есть. За 2022 и 2023 год они этого не смогли сделать. В 2024 так же не смогут

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР

Как Украина может переломить ситуацию на фронте

Глава ГУР отметил, что чем скорее западные партнеры предоставят Украине оружие, тем быстрее украинские военные смогут изменить негативную ситуацию на фронте.

Буданов отметил, что в первую очередь украинским военным необходимо дальнобойное оружие.

Потому что противник умело подстраивается под смену тактики и под уже используемые системы. И так, как было в 2022 году, уже не получится. Поэтому нужно реальное дальнобойное оружие и не одно-два, условно говоря, а значительные объемы. Это позволит переломить ситуацию, которая сложилась сейчас с определенной стагнацией, – объясняет глава ГУР.

Буданов также отметил, что удары Украины по стратегическим объектам на территории России ужесточают политическое давление на преступное кремлевское руководство.

Мы видим очень многое. Уж не такие они уверены в себе. Вы же должны помнить, что последний раз, давайте прямо скажем, удары по Москве наносились в 1943 году. Это немного давненько, – отмечает глава ГУР.

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