Алексей Навальный

Навальный умер естественной смертью

Об этом Буданов рассказал на полях конференции "Украина. Год 2024".

Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Смерть Навального: что известно

16 февраля российская колония, где находился Навальный, заявила о его смерти. Там утверждают, что после прогулки он якобы почувствовал себя плохо, потеряв сознание.

Немедленно прибыли медицинские работники заведения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются, — говорится в сообщении УФСВН. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный, "очевидно, убит Путиным". Президент США Джо Байден также обвинил в смерти Навального российского президента.