Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Навальный умер естественной смертью
Об этом Буданов рассказал на полях конференции "Украина. Год 2024".
Смерть Навального: что известно
16 февраля российская колония, где находился Навальный, заявила о его смерти. Там утверждают, что после прогулки он якобы почувствовал себя плохо, потеряв сознание.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный, "очевидно, убит Путиным". Президент США Джо Байден также обвинил в смерти Навального российского президента.
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