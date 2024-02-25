Російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Навальний помер природньою смертю
Про це Буданов розповів на полях конференції "Україна. Рік 2024".
Смерть Навального: що відомо
16 лютого російська колонія, де перебував Навальний, заявила про його смерть. Там стверджують, що після прогулянки він нібито відчув себе зле, зомлівши.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навальний, «очевидно, убитий Путіним». Президент США Джо Байден також звинуватив у смерті Навального російського президента.
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