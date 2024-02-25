Буданов назвав причину смерті Навального
Категорія
Світ
Дата публікації

Буданов назвав причину смерті Навального

Буданов

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Навальний помер природньою смертю

Про це Буданов розповів на полях конференції "Україна. Рік 2024".

Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природня [смерть].

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Смерть Навального: що відомо

16 лютого російська колонія, де перебував Навальний, заявила про його смерть. Там стверджують, що після прогулянки він нібито відчув себе зле, зомлівши.

Негайно прибули медичні працівники закладу, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведені всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються, — йдеться в повідомленні УФСВН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навальний, «очевидно, убитий Путіним». Президент США Джо Байден також звинуватив у смерті Навального російського президента.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії заявляють про смерть Навального у виправній колонії
Олексій Навальний
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Операція "Декабрь". РДК готували визволення Навального — деталі
РДК
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В РФ хочуть таємно поховати Навального
Олексій Навальний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?