Олексій Навальний

Навальний помер природньою смертю

Про це Буданов розповів на полях конференції "Україна. Рік 2024".

Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природня [смерть]. Кирило Буданов Начальник ГУР

Смерть Навального: що відомо

16 лютого російська колонія, де перебував Навальний, заявила про його смерть. Там стверджують, що після прогулянки він нібито відчув себе зле, зомлівши.

Негайно прибули медичні працівники закладу, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведені всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються, — йдеться в повідомленні УФСВН. Поширити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навальний, «очевидно, убитий Путіним». Президент США Джо Байден також звинуватив у смерті Навального російського президента.