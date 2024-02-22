За законом вони повинні мені одразу віддати тіло Олексія, але вони не зробили це досі. Натомість вони шантажують мене, ставлять мені умови, де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. При мені їм приходять накази, чи то з Кремля, чи то з Центрального апарату Слідчого комітету. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околицю цвинтаря до свіжої могили і сказати: "Ось тут лежить ваш син". Я на це не погоджуюся, - зазначає мати політика.