Мати загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Людмила заявила про наміри слідчих влаштувати таємний похорон її сина.
Що відомо про спроби російських спецслужб приховати обставини смерті Навального
Людмила Навальна зазначила, що їй показали тіло її сина, однак російські правоохоронці наполягають на проведені таємного похорону.
Окрім цього слідчі заявили матері Навального, що нібито мають всі свідоцтва про обставини смерті опозиціонера.
Всі медичні та юридичні документи були показані матері Навального, однак вона відмовилась підписувати медичне свідоцтво про смерть.
Що відомо про погрози на адресу Людмили Навальної
Вона також зазначила, що російські правоохоронці їй погрожують.
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