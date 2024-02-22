В РФ хочуть таємно поховати Навального
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В РФ хочуть таємно поховати Навального

Олексій Навальний
Джерело:  online.ua

Мати загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Людмила заявила про наміри слідчих влаштувати таємний похорон її сина. 

Що відомо про спроби російських спецслужб приховати обставини смерті Навального

Людмила Навальна зазначила, що їй показали тіло її сина, однак російські правоохоронці наполягають на проведені таємного похорону.

Окрім цього слідчі заявили матері Навального, що нібито мають всі свідоцтва про обставини смерті опозиціонера.

Всі медичні та юридичні документи були показані матері Навального, однак вона відмовилась підписувати медичне свідоцтво про смерть.

За законом вони повинні мені одразу віддати тіло Олексія, але вони не зробили це досі. Натомість вони шантажують мене, ставлять мені умови, де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. При мені їм приходять накази, чи то з Кремля, чи то з Центрального апарату Слідчого комітету. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околицю цвинтаря до свіжої могили і сказати: "Ось тут лежить ваш син". Я на це не погоджуюся, - зазначає мати політика.

Що відомо про погрози на адресу Людмили Навальної

Вона також зазначила, що російські правоохоронці їй погрожують.

Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито мені сказав, що час працює не на вас, труп розкладається. Я не хочу особливих умов, лише хочу, щоб усе було зроблено за законом. Я вимагаю віддати мені тіло сина негайно, - наголосила Людмила Навальна.

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