Мать погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Людмила заявила о намерениях следователей устроить тайные похороны ее сына.
Что известно о попытках российских спецслужб скрыть обстоятельства смерти Навального
Людмила Навальная отметила, что ей показали тело ее сына, однако российские правоохранители настаивают на проведении тайных похорон.
Кроме этого, следователи заявили матери Навального, что якобы имеют все свидетельства об обстоятельствах смерти оппозиционера.
Все медицинские и юридические документы были показаны матери Навального, однако она отказалась подписывать медицинское свидетельство о смерти.
Что известно об угрозах в адрес Людмилы Навальной
Она также отметила, что российские милиционеры ей угрожают.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-