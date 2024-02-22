Что известно о попытках российских спецслужб скрыть обстоятельства смерти Навального

Людмила Навальная отметила, что ей показали тело ее сына, однако российские правоохранители настаивают на проведении тайных похорон.

Кроме этого, следователи заявили матери Навального, что якобы имеют все свидетельства об обстоятельствах смерти оппозиционера.

Все медицинские и юридические документы были показаны матери Навального, однако она отказалась подписывать медицинское свидетельство о смерти.

По закону они должны мне сразу отдать тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, будь то из Кремля или Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: "Вот здесь лежит ваш сын". Я на это не соглашаюсь, – отмечает мать политика. Поделиться

Что известно об угрозах в адрес Людмилы Навальной

Она также отметила, что российские милиционеры ей угрожают.