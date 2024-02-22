В РФ хотят тайно похоронить Навального
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Политика
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В РФ хотят тайно похоронить Навального

Алексей Навальный
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Источник:  online.ua

Мать погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Людмила заявила о намерениях следователей устроить тайные похороны ее сына.

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Людмила Навальная отметила, что ей показали тело ее сына, однако российские правоохранители настаивают на проведении тайных похорон.

Кроме этого, следователи заявили матери Навального, что якобы имеют все свидетельства об обстоятельствах смерти оппозиционера.

Все медицинские и юридические документы были показаны матери Навального, однако она отказалась подписывать медицинское свидетельство о смерти.

По закону они должны мне сразу отдать тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, будь то из Кремля или Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: "Вот здесь лежит ваш сын". Я на это не соглашаюсь, – отмечает мать политика.

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Она также отметила, что российские милиционеры ей угрожают.

Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-нибудь сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто сказал, что время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, только хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно, – подчеркнула Людмила Навальная.

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