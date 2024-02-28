Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну — Буданов

Україна ніколи не визнає окуповану територію російською і не погодиться на "замороження" війни. Про це сказав начальник ГУР Кирило Буданов.

Буданов відкинув можливість замороження війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News заявив, що росіяни були б раді заморозити війну на даному етапі.

Росіяни були б дуже раді заморозити все, як є зараз. Щоб ми визнали територію, яку вони захопили, як російську. І вони б святкували свою перемогу. Цього ніколи не станеться. Кирило Буданов Начальник ГУР

Напередодні інтерв’ю Зеленський заявив ЗМІ, що плани минулорічного контрнаступу України потрапили на стіл у Кремлі ще до його початку.

Я не буду говорити більше, ніж президент. У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів, — сказав Буданов на запитання про витік розвідданих. Поширити

Також він визнав, що безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримати.