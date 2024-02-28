Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну — Буданов

Кирило Буданов
Джерело:  CBC

Україна ніколи не визнає окуповану територію російською і не погодиться на "замороження" війни. Про це сказав начальник ГУР Кирило Буданов.

Буданов відкинув можливість замороження війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News заявив, що росіяни були б раді заморозити війну на даному етапі.

Росіяни були б дуже раді заморозити все, як є зараз. Щоб ми визнали територію, яку вони захопили, як російську. І вони б святкували свою перемогу. Цього ніколи не станеться.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Напередодні інтерв’ю Зеленський заявив ЗМІ, що плани минулорічного контрнаступу України потрапили на стіл у Кремлі ще до його початку.

Я не буду говорити більше, ніж президент. У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів, — сказав Буданов на запитання про витік розвідданих.

Також він визнав, що безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримати.

За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор, нічого не зміниться.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов розкрив секрет успіху ГУР на тлі війни РФ проти України
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Смертоносна зброя. Буданов назвав один з головних козирів ГУР
ГУР
Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Не лише перемога. Буданов назвав головну ціль України у війні проти РФ
Кирило Буданов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?