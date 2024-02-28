Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну — Буданов

Україна ніколи не визнає окуповану територію російською і не погодиться на "замороження" війни. Про це сказав начальник ГУР Кирило Буданов.
Буданов відкинув можливість замороження війни
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News заявив, що росіяни були б раді заморозити війну на даному етапі.
Напередодні інтерв’ю Зеленський заявив ЗМІ, що плани минулорічного контрнаступу України потрапили на стіл у Кремлі ще до його початку.
Також він визнав, що безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримати.
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