Буданов заставил россиян сдаться в плен. Боец "Махно" подразделения ГУР "Артан" о неизвестных деталях спецопераций

«Махно» – боец подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан». Ему больше 50 лет. В начале полномасштабной войны он, не имея боевого опыта, приобщился к силам терробороны, затем вступил в ряды подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан».
В интервью online.ua «Махно» рассказал, как обращается с врагом начальник ГУР Кирилл Буданов в критических ситуациях, о подготовке подразделения активных действий «Артан» к боевым выходам, радиоперехватах ГУР, спецоперации на территории России и предателях-коллаборантах.
В подразделе "Артан" все как одна семья
«Махно» с первых дней принял участие в территориальной обороне, где он проживал. Ему было поручено участвовать в охране местного аэропорта.
Впоследствии, когда стало ясно, что враг в его город не зайдет, он решил принять участие в боевых действиях.
«Махно» говорит, что уже давно думал о работе в Главном управлении разведки, поэтому принимал все меры для того, чтобы в него попасть.
Ему нужно было что-то большее, а большее – это участвовать в спецоперациях. Ребята, находившиеся вместе с ним в территориальной обороне, к тому времени уже были в этом подразделении, в том числе и командиры.
Мы ликвидировали более 100 врагов высшего ранга
По словам бойца «Артан», есть операции плановые и внеплановые. Это в основном операции на территории врага или на временно оккупированных территориях Крыма.
Во время работы спецподразделений акцент делается, в первую очередь, на сохранении личного состава.
«Махно» поделился с нами историей спецоперации, которая должна подготовить ВСУ к ответным действиям.
Кроме того, там были ликвидированы и боевые позиции, составы БК, их вооружение.
Выполнив задачу, наши бойцы ждали команды об уходе. По радиостанции передали, что прямо на них летит российский вертолет, но украинский ПЗРК находился далеко, и не попал по врагу.
Командир подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным «Титан» передал бойцам по радиостанции: "пацаны, если есть какой-то РПГ, то зарядите чем-нибудь по нему. Он подумает, что это РПГ, и сразу свалит оттуда."
«Махно» сказал гранатометчику: "становись и бей по нему". Тот выстрелил, и действительно российский вертолет подумал, что стреляют из «Стингера», и улетел прочь.
После этого спецназовцы получили команду выйти из укрытия и держать круговую оборону. Заняв позицию спиной к дороге, “Махно” услышал, что со стороны его побратимов кто-то приближается.
Как Буданов приказал россиянам сдаваться
Во время одной из операций боец из смежного подразделения попал в плен. Взяв его радиостанцию, побратимы «Махно» сообщили об этом штабу.
Россияне предлагали обменять украинского бойца с тем, чтобы им дали возможность выйти. Они находились в позициях, координаты которых знало спецподразделение, которое могло ликвидировать их артиллерией.
Природа их структуры, говорит «Махно», чтобы думать о каждом человеке и отвоевать каждого человека, бороться за жизнь бойцов. Поэтому сначала командиры сказали: "Да зачем нам те пид*ры, пусть они отдадут нашего бойца, и пусть идут оттуда".
Он сказал: "Значит так: вы никуда не денетесь. У нас все ваши позиции есть. Мы сейчас вас накрываем артой, если вдруг что-то с нашим пацаном произойдет. У меня для вас другого варианта нет, что вам предложить: вы отдаете нам нашего человека и сдаетесь в плен. Иначе мы просто там сейчас все превращаем в пепел и выйти у вас не получится. Это вам сказал генерал Буданов. Знаете такого? Если не знаете, посмотрите в интернете."
Это мгновенно сработало. «Махно» говорит, что россияне "наложили в штаны", сдались и отдали украинского бойца.
«Махно» поделился, что увидел тогда, что начальник ГУР генерал-лейтенант Буданов — человек с холодным умом, не поддающийся эмоциям.
Братство в подразделении «Артан»
«Махно» рассказывает, что сознательно шел на то, что может произойти что угодно, что можно и погибнуть, и быть раненым. Но он как верующий считает, что это не от него зависит. У каждого есть своя судьба, и у каждого есть свое время.
Если бойцам подразделения после какой-то спецоперации дают отпуск на восстановление, то, говорит «Махно», ты неделю посидишь дома, тебя уже тянет назад, не хватает побратимов и обстановки. Когда дни рождения у бойцов, то в группе подразделения пишут, что: "Поздравляет семья Артан".
РФ открыла "второй фронт" в США и Европе
«Махно» убежден, что Россия воюет не только в зоне боевых действий, но и открыла второй фронт в Европе и США, пытаясь ослабить поддержку Украины партнерами.
Он отмечает, что российская внешняя разведка всегда сильно работала.
Если проанализировать эту ситуацию, говорит "Махно", она больше направлена на ближайших соседей Украины.
Когда Украина и Польша ссорятся - выиграет Россия
“Махно” убежден, что блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем препятствует большей поставке оружия в Украину.
Действительно, говорит «Махно», Украина и Польша являются родственными народами, имеющими общую историю. Боец советует прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», где описываются события XVII века времен Богдана Хмельницкого.
Махно убежден, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате выигрывала Москва.
Если поляки сейчас так и действия будут совершать, пусть они не забывают, что Путин здесь не остановится. У россиян это в крови есть. И то, что они делали раньше, они хотят повторить. Они хотят совершать постоянные исторические реванши.
Есть как патриоты, так и коллаборанты
«Махно» отмечает, что есть категория выехавших из Украины людей, которые где-то обустроились, и их уже ничего не волнует.
Еще убежали коллаборанты, которые выбрали себе путь на восток или на запад.
У нас в обществе есть как патриоты, так и коллаборанты, которые еще скрыты и живут среди людей в украинском обществе.
Одни себя выдают, другие не выдают и держат все в себе. Они будут молчать, но у них убеждения по сути коллаборантские. То есть здесь, говорит «Махно», у нас разношерстное общество.
Каждый из нас должен участвовать в победе
Он уверен, что каждый из нас должен участвовать в войне. Если мы вместе живем в мирное время и строим государство, так должно быть и во время войны.
Боец с позывным «Махно» подытожил, что неважно: это проблема военных, это проблема того солдата, который рискует своей жизнью, потому что это все - проблема каждого из украинцев.