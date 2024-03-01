Буданов заставил россиян сдаться в плен. Боец "Махно" подразделения ГУР "Артан" о неизвестных деталях спецопераций

В интервью online.ua «Махно» рассказал, как обращается с врагом начальник ГУР Кирилл Буданов в критических ситуациях, о подготовке подразделения активных действий «Артан» к боевым выходам, радиоперехватах ГУР, спецоперации на территории России и предателях-коллаборантах.

«Махно» – боец подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан». Ему больше 50 лет. В начале полномасштабной войны он, не имея боевого опыта, приобщился к силам терробороны, затем вступил в ряды подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан».

В подразделе "Артан" все как одна семья

«Махно» с первых дней принял участие в территориальной обороне, где он проживал. Ему было поручено участвовать в охране местного аэропорта.

Впоследствии, когда стало ясно, что враг в его город не зайдет, он решил принять участие в боевых действиях.

«Махно» говорит, что уже давно думал о работе в Главном управлении разведки, поэтому принимал все меры для того, чтобы в него попасть.

Ему нужно было что-то большее, а большее – это участвовать в спецоперациях . Ребята, находившиеся вместе с ним в территориальной обороне, к тому времени уже были в этом подразделении, в том числе и командиры.

Я понял философию Командира, что у него отношение к личному составу дружеское. Он построил в подразделении такие отношения, что мы практически как одна семья. Махно Боец «Артана»

Бойцы подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» (фото: instagram.com/artan.gur)

Мы ликвидировали более 100 врагов высшего ранга

По словам бойца «Артан», есть операции плановые и внеплановые. Это в основном операции на территории врага или на временно оккупированных территориях Крыма.

Во время работы спецподразделений акцент делается, в первую очередь, на сохранении личного состава.

У нас очень проявляется большая забота к личному составу. Нас берегут. Поделиться

«Махно» поделился с нами историей спецоперации, которая должна подготовить ВСУ к ответным действиям.

Нами было ликвидировано большое количество личного состава врага. Среди них лица высшего офицерского состава, занимающие высшие должности в Вооруженных Силах врага. Эта статистика закрыта на сегодняшний день. Можно сказать, что больше ста человек. Махно Боец «Артана»

Кроме того, там были ликвидированы и боевые позиции, составы БК, их вооружение.

Выполнив задачу, наши бойцы ждали команды об уходе. По радиостанции передали, что прямо на них летит российский вертолет, но украинский ПЗРК находился далеко, и не попал по врагу.

Начальник ГУР Кирилл Буданов и “Титан”, командир подразделения “Артан” (фото: instagram.com/artan.gur)

Командир подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным «Титан» передал бойцам по радиостанции: "пацаны, если есть какой-то РПГ, то зарядите чем-нибудь по нему. Он подумает, что это РПГ, и сразу свалит оттуда."

«Махно» сказал гранатометчику: "становись и бей по нему". Тот выстрелил, и действительно российский вертолет подумал, что стреляют из «Стингера», и улетел прочь.

После этого спецназовцы получили команду выйти из укрытия и держать круговую оборону. Заняв позицию спиной к дороге, “Махно” услышал, что со стороны его побратимов кто-то приближается.

Слышу: "Пацаны, вы молодцы! Выполнили задачу, все нормально." Я возвращаюсь, смотрю, будто Буданов. Смотрю, точно Буданов! Такого уровня командир и зайти в такую глубину, на такую территорию. Поделиться

Как Буданов приказал россиянам сдаваться

Во время одной из операций боец из смежного подразделения попал в плен. Взяв его радиостанцию, побратимы «Махно» сообщили об этом штабу.

Россияне предлагали обменять украинского бойца с тем, чтобы им дали возможность выйти. Они находились в позициях, координаты которых знало спецподразделение, которое могло ликвидировать их артиллерией.

Природа их структуры, говорит «Махно», чтобы думать о каждом человеке и отвоевать каждого человека, бороться за жизнь бойцов. Поэтому сначала командиры сказали: "Да зачем нам те пид*ры, пусть они отдадут нашего бойца, и пусть идут оттуда".

Начальник ГУР Буданов в то время находился в пункте управления. Он решиль взять инициативу в свои руки, взял радиостанцию и начал с ними вести переговоры. Поделиться

Он сказал: "Значит так: вы никуда не денетесь. У нас все ваши позиции есть. Мы сейчас вас накрываем артой, если вдруг что-то с нашим пацаном произойдет. У меня для вас другого варианта нет, что вам предложить: вы отдаете нам нашего человека и сдаетесь в плен. Иначе мы просто там сейчас все превращаем в пепел и выйти у вас не получится. Это вам сказал генерал Буданов. Знаете такого? Если не знаете, посмотрите в интернете."

Это мгновенно сработало. «Махно» говорит, что россияне "наложили в штаны", сдались и отдали украинского бойца.

«Махно» поделился, что увидел тогда, что начальник ГУР генерал-лейтенант Буданов — человек с холодным умом, не поддающийся эмоциям.

Братство в подразделении «Артан»

«Махно» рассказывает, что сознательно шел на то, что может произойти что угодно, что можно и погибнуть, и быть раненым. Но он как верующий считает, что это не от него зависит. У каждого есть своя судьба, и у каждого есть свое время.

Если бойцам подразделения после какой-то спецоперации дают отпуск на восстановление, то, говорит «Махно», ты неделю посидишь дома, тебя уже тянет назад, не хватает побратимов и обстановки. Когда дни рождения у бойцов, то в группе подразделения пишут, что: "Поздравляет семья Артан".

Бойцы подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» (фото: instagram.com/artan.gur)

Фактически, это реальное братство в этом подразделении. У нас если есть ранение, то все делается для того, чтобы лечить человека. Если у нас похороны, то все подразделение участвует в них. Поделиться

РФ открыла "второй фронт" в США и Европе

«Махно» убежден, что Россия воюет не только в зоне боевых действий, но и открыла второй фронт в Европе и США, пытаясь ослабить поддержку Украины партнерами.

Он отмечает, что российская внешняя разведка всегда сильно работала.

Если мы видим, что поляки на границе выставили плакат, что "Путин наведет порядок и в Украине, и в Брюсселе", и выставили красную тряпку, то понятно, что это, откуда оно идет. Откуда они взяли ту "красную тряпку"? Махно Боец «Артана»

Если проанализировать эту ситуацию, говорит "Махно", она больше направлена на ближайших соседей Украины.

Когда Украина и Польша ссорятся - выиграет Россия

“Махно” убежден, что блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем препятствует большей поставке оружия в Украину.

Сейчас переломные моменты происходят на фронте, и недостаток оружия у нас сейчас – основная проблема. И когда перекрывается граница, когда оружие уже идет, но перекрывается граница. В данном случае наибольшую роль здесь играет Польша. Что полякам можно сказать? Пусть вспомнят свою историю. Поделиться

Действительно, говорит «Махно», Украина и Польша являются родственными народами, имеющими общую историю. Боец советует прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», где описываются события XVII века времен Богдана Хмельницкого.

Махно убежден, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате выигрывала Москва.

Если поляки сейчас так и действия будут совершать, пусть они не забывают, что Путин здесь не остановится. У россиян это в крови есть. И то, что они делали раньше, они хотят повторить. Они хотят совершать постоянные исторические реванши.

Есть как патриоты, так и коллаборанты

«Махно» отмечает, что есть категория выехавших из Украины людей, которые где-то обустроились, и их уже ничего не волнует.

Если из той категории патриотов, то уехали в основном женщины. Потому что мужчины патриоты остались здесь. Поделиться

Еще убежали коллаборанты, которые выбрали себе путь на восток или на запад.

У нас в обществе есть как патриоты, так и коллаборанты, которые еще скрыты и живут среди людей в украинском обществе.

Одни себя выдают, другие не выдают и держат все в себе. Они будут молчать, но у них убеждения по сути коллаборантские. То есть здесь, говорит «Махно», у нас разношерстное общество.

Фото: instagram.com/artan.gur

Каждый из нас должен участвовать в победе

Он уверен, что каждый из нас должен участвовать в войне. Если мы вместе живем в мирное время и строим государство, так должно быть и во время войны.

Так же и сейчас, во время войны, каждый должен быть частичкой семьи. Потому что мы, по сути, это одна большая семья. Махно Боец «Артана»

Боец с позывным «Махно» подытожил, что неважно: это проблема военных, это проблема того солдата, который рискует своей жизнью, потому что это все - проблема каждого из украинцев.