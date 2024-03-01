Буданов змусив росіян здатися у полон. Боєць «Махно» підрозділу ГУР «Артан» про невідомі деталі спецоперацій

В інтерв'ю online.ua «Махно» розповів, як поводиться з ворогом начальник ГУР Кирило Буданов у критичних ситуаціях, підготовку підрозділу активних дій «Артан» до бойових виходів, радіоперехоплення ГУР, спецоперації на території Росії та про зрадників-колаборантів.

«Махно» — боєць підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Йому понад 50 років. На початку повномасштабної війни він, не маючи бойового досвіду, долучився до сил тероборони, потім став до лав підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан».

У підрозділі «Артан» всі як одна сім'я

«Махно» з перших днів долучився до територіальної оборони, де він проживав. Йому було доручено брати участь в охороні місцевого аеропорту.

Згодом, коли вже стало зрозуміло, що ворог до його міста не зайде, він вирішив взяти участь у бойових діях.

«Махно» каже, що вже давно думав про роботу в Головному управлінні розвідки, тому вживав всіх заходів для того, щоб до нього потрапити.

Йому потрібно було чогось більшого, а більшого — це брати участь у спецопераціях . Хлопці, які були разом з ним в територіальній обороні, до того часу вже були в цьому підрозділі, у тому числі і командири.

Я зрозумів філософію Командира, що в нього ставлення до особового складу дружнє. Він побудував у підрозділі такі стосунки, що ми фактично як одна сім'я. Махно Боєць «Артану»

Бійці підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» (фото: instagram.com/artan.gur)

Ми ліквідували понад 100 ворогів вищого рангу

За словами бійця «Артан», операції є планові й позапланові. Це в основному операції на території ворога або на тимчасово окупованих територіях Криму.

Під час роботи спецпідрозділів, акцент робиться, в першу чергу, на збереженні особового складу.

У нас дуже проявляється велика турбота до особового складу. Нас бережуть. Поширити

«Махно» поділився з нами історією спецоперації, яка мала би підготувати ЗСУ до відповідних дій.

Нами було ліквідовано велику кількість особового складу ворога. У тому числі особи вищого офіцерського складу, які займають вищі посади в Збройних Силах ворога. Ця статистика закрита на сьогоднішній день. Можна сказати, що більше ста осіб. Махно Боєць «Артану»

Окрім цього, там були ліквідовані і бойові позиції, склади БК, їхнє озброєння.

Виконавши задачу, наші бійці чекали команди про відхід. По радіостанції передали, що прямо на них летить російський гвинтокрил, але український ПЗРК знаходився далеко, і не поцілив у ворога.

Начальник ГУР Кирило Буданов та «Титан», командир підрозділу «Артан» (фото: instagram.com/artan.gur)

Командир підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» із позивним «Титан» передав бійцям по радіостанції: "пацани, якщо маєте якийсь РПГ, то вгатіть чим-небудь по ньому. Він подумає, що це РПГ, і одразу звалить звідти."

«Махно» сказав гранатометнику: "ставай і гати по ньому". Той вистрілив, і дійсно російський гвинтокрил подумав, що стріляють зі «Стінгера», і полетів геть.

Після цього спецпризначенці отримали команду вийти з укриття і тримати кругову оборону. Зайнявши позицію спиною до дороги, «Махно» почув, що з боку його побратимів хтось наближається.

Чую: "Пацани, ви молодці! Виконали задачу, все нормально." Я повертаюся, дивлюся, наче Буданов. Дивлюся, точно Буданов! Такого рівня командир і зайти в таку глибину, на таку територію. Поширити

Як Буданов наказав росіянам здаватися

Під час однієї з операцій, боєць з суміжного підрозділу потрапив у полон. Взявши його радіостанцію, побратими «Махно» повідомили про це штабу.

Росіяни пропонували обміняти українського бійця на те, щоб їм дали можливість вийти. Вони знаходилися в позиціях, координати яких знав спецпідрозділ, який міг ліквідувати їх артилерією.

Природа їхньої структури, каже «Махно», щоб вболівати за кожну людину і відвоювати кожну людину, боротися за життя бійців. Тому спочатку командири сказали: "та навіщо нам ті пі**ри, хай вони віддають нашого бійця, і хай йдуть звідти".

Начальник ГУР Буданов у той час знаходився на пункті управління. Він взяв ініціативу в свої руки, взяв радіостанцію і почав з ними вести переговори. Поширити

Він сказав: "значить так, ви нікуди не дінетесь. Ми всі ваші позиції маємо. Ми зараз вас накриваємо артою, якщо раптом щось з нашим пацаном станеться. У мене для вас іншого варіанту немає, що вам запропонувати: ви віддаєте нам нашу людину і здаєтеся в полон. Інакше ми просто там зараз все перетворюємо в попіл і вийти у вас не вийде. Це вам сказав генерал Буданов. Знаєте такого? Якщо не знаєте, подивіться в інтернеті."

Це миттєво спрацювало. «Махно» каже, що росіяни “наклали в штани”, здалися і віддали українського бійця.

«Махно» поділився, що побачив тоді, що начальник ГУР генерал-лейтенант Буданов — людина з холодним розумом, яка не піддається емоціям.

Братерство в підрозділі «Артан»

«Махно» розповідає, що свідомо йшов на те, що може статися будь-що, що можна і загинути, і бути пораненим. Але він як людина віруюча вважає, що це не від нього залежить. У кожного є своя доля, і у кожного є свій час.

Якщо бійцям підрозділу після якоїсь спецоперації дають відпуску на відновлення, то, каже «Махно», ти тиждень посидиш вдома, тебе вже тягне назад, не вистачає побратимів та тієї обстановки. Коли дні народження у побратимів, то в групі підрозділу пишуть, що: "Вітає сім'я «Артан»".

Бійці підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» (фото: instagram.com/artan.gur)

Фактично це реальне братерство в цьому підрозділі. У нас якщо поранення, то все робиться для того, щоб людину лікувати. Якщо у нас похорони, то весь підрозділ бере участь в них. Поширити

РФ відкрила “другий фронт” у США та Європі

«Махно» переконаний, що Росія воює не лише в зоні бойових дій, а й відкрила “другий фронт” в Європі та США, намагаючись послабити підтримку України партнерами.

Він зазначає, що російська зовнішня розвідка завжди потужно працювала.

Якщо ми бачимо, що поляки на кордоні виставили плакат, що "Путін наведе порядок і в Україні, і в Брюсселі", і виставили “червону ганчірку”, то зрозуміло, що це, звідки воно є. Звідки він взяв ту “червону ганчірку”? Махно Боєць «Артану»

Якщо проаналізувати цю ситуацію, каже "Махно", то вона більше спрямована на найближчих сусідів України.

Коли Україна та Польща сваряться — виграє Росія

Спецпризначенець переконаний, що блокування українсько-польського кордону під виглядом соціальних та економічних проблем перешкоджає найбільше постачанню зброї в Україну.

Зараз переломні моменти відбуваються на фронті і нестача зброї в нас зараз — основна проблема. І коли перекривається кордон, коли зброя навіть вже йде, але перекривається кордон. У даному випадку найбільшу роль тут грає Польща. Що полякам можна сказати? Хай звернуться до своєї історії. Поширити

Дійсно, каже «Махно», Україна і Польща є спорідненими народами, які мають спільну історію. Боєць радить прочитати книжку польського письменника Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем», де описуються події XVII століття часів Богдана Хмельницького.

«Махно» переконаний, що коли поляки і українці між собою сперечалися та воювали, в результаті вигравала Москва.

Якщо поляки зараз так і дії будуть вчиняти, то хай вони не забувають, що Путін тут не зупиниться. В росіян це в крові є. І те, що вони робили раніше, вони хочуть повторити. Вони хочуть робити постійні історичні реванші.

Є як патріоти, так і колаборанти

«Махно» зазначає, що є категорія людей, які виїхали з України, вже десь облаштувалися, і їх вже нічого не обходить.

Якщо з тієї категорії патріотів, то виїхали в основному жінки. Тому що чоловіки, патріоти лишилися тут. Поширити

Ще повтікали колаборанти, які вибрали собі чи на схід, чи на захід.

У нас в суспільстві є як і патріоти, так і колаборанти, які ще приховані і і живуть поміж людей в українському суспільстві.

Одні себе видають, інші не видають і тримають все в собі. Вони будуть мовчати, але у них переконання по-суті колаборантські. Тобто тут, каже «Махно», у нас різношерстне зараз суспільство.

Фото: instagram.com/artan.gur

Кожен з нас має брати участь у перемозі

Він переконаний, що кожен з нас повинен брати участь у війні. Якщо ми разом живемо у мирний час і будуємо державу, то так повинно бути і під час війни.

Так само і зараз, під час війни, кожен повинен бути частинкою тої сім'ї. Бо ми, по суті, це — одна велика сім'я. Махно Боєць «Артану»

Боєць із позивним «Махно» підсумував, що неважливо, чи це проблема військових, чи це проблема того солдата, який ризикує своїм життям, бо це все проблема кожного з українців.