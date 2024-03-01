Буданов змусив росіян здатися у полон. Боєць «Махно» підрозділу ГУР «Артан» про невідомі деталі спецоперацій

«Махно» — боєць підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Йому понад 50 років. На початку повномасштабної війни він, не маючи бойового досвіду, долучився до сил тероборони, потім став до лав підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан».
В інтерв'ю online.ua «Махно» розповів, як поводиться з ворогом начальник ГУР Кирило Буданов у критичних ситуаціях, підготовку підрозділу активних дій «Артан» до бойових виходів, радіоперехоплення ГУР, спецоперації на території Росії та про зрадників-колаборантів.
У підрозділі «Артан» всі як одна сім'я
«Махно» з перших днів долучився до територіальної оборони, де він проживав. Йому було доручено брати участь в охороні місцевого аеропорту.
Згодом, коли вже стало зрозуміло, що ворог до його міста не зайде, він вирішив взяти участь у бойових діях.
«Махно» каже, що вже давно думав про роботу в Головному управлінні розвідки, тому вживав всіх заходів для того, щоб до нього потрапити.
Йому потрібно було чогось більшого, а більшого — це брати участь у спецопераціях. Хлопці, які були разом з ним в територіальній обороні, до того часу вже були в цьому підрозділі, у тому числі і командири.
Ми ліквідували понад 100 ворогів вищого рангу
За словами бійця «Артан», операції є планові й позапланові. Це в основному операції на території ворога або на тимчасово окупованих територіях Криму.
Під час роботи спецпідрозділів, акцент робиться, в першу чергу, на збереженні особового складу.
«Махно» поділився з нами історією спецоперації, яка мала би підготувати ЗСУ до відповідних дій.
Окрім цього, там були ліквідовані і бойові позиції, склади БК, їхнє озброєння.
Виконавши задачу, наші бійці чекали команди про відхід. По радіостанції передали, що прямо на них летить російський гвинтокрил, але український ПЗРК знаходився далеко, і не поцілив у ворога.
Командир підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» із позивним «Титан» передав бійцям по радіостанції: "пацани, якщо маєте якийсь РПГ, то вгатіть чим-небудь по ньому. Він подумає, що це РПГ, і одразу звалить звідти."
«Махно» сказав гранатометнику: "ставай і гати по ньому". Той вистрілив, і дійсно російський гвинтокрил подумав, що стріляють зі «Стінгера», і полетів геть.
Після цього спецпризначенці отримали команду вийти з укриття і тримати кругову оборону. Зайнявши позицію спиною до дороги, «Махно» почув, що з боку його побратимів хтось наближається.
Як Буданов наказав росіянам здаватися
Під час однієї з операцій, боєць з суміжного підрозділу потрапив у полон. Взявши його радіостанцію, побратими «Махно» повідомили про це штабу.
Росіяни пропонували обміняти українського бійця на те, щоб їм дали можливість вийти. Вони знаходилися в позиціях, координати яких знав спецпідрозділ, який міг ліквідувати їх артилерією.
Природа їхньої структури, каже «Махно», щоб вболівати за кожну людину і відвоювати кожну людину, боротися за життя бійців. Тому спочатку командири сказали: "та навіщо нам ті пі**ри, хай вони віддають нашого бійця, і хай йдуть звідти".
Він сказав: "значить так, ви нікуди не дінетесь. Ми всі ваші позиції маємо. Ми зараз вас накриваємо артою, якщо раптом щось з нашим пацаном станеться. У мене для вас іншого варіанту немає, що вам запропонувати: ви віддаєте нам нашу людину і здаєтеся в полон. Інакше ми просто там зараз все перетворюємо в попіл і вийти у вас не вийде. Це вам сказав генерал Буданов. Знаєте такого? Якщо не знаєте, подивіться в інтернеті."
Це миттєво спрацювало. «Махно» каже, що росіяни “наклали в штани”, здалися і віддали українського бійця.
«Махно» поділився, що побачив тоді, що начальник ГУР генерал-лейтенант Буданов — людина з холодним розумом, яка не піддається емоціям.
Братерство в підрозділі «Артан»
«Махно» розповідає, що свідомо йшов на те, що може статися будь-що, що можна і загинути, і бути пораненим. Але він як людина віруюча вважає, що це не від нього залежить. У кожного є своя доля, і у кожного є свій час.
Якщо бійцям підрозділу після якоїсь спецоперації дають відпуску на відновлення, то, каже «Махно», ти тиждень посидиш вдома, тебе вже тягне назад, не вистачає побратимів та тієї обстановки. Коли дні народження у побратимів, то в групі підрозділу пишуть, що: "Вітає сім'я «Артан»".
РФ відкрила “другий фронт” у США та Європі
«Махно» переконаний, що Росія воює не лише в зоні бойових дій, а й відкрила “другий фронт” в Європі та США, намагаючись послабити підтримку України партнерами.
Він зазначає, що російська зовнішня розвідка завжди потужно працювала.
Якщо проаналізувати цю ситуацію, каже "Махно", то вона більше спрямована на найближчих сусідів України.
Коли Україна та Польща сваряться — виграє Росія
Спецпризначенець переконаний, що блокування українсько-польського кордону під виглядом соціальних та економічних проблем перешкоджає найбільше постачанню зброї в Україну.
Дійсно, каже «Махно», Україна і Польща є спорідненими народами, які мають спільну історію. Боєць радить прочитати книжку польського письменника Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем», де описуються події XVII століття часів Богдана Хмельницького.
«Махно» переконаний, що коли поляки і українці між собою сперечалися та воювали, в результаті вигравала Москва.
Якщо поляки зараз так і дії будуть вчиняти, то хай вони не забувають, що Путін тут не зупиниться. В росіян це в крові є. І те, що вони робили раніше, вони хочуть повторити. Вони хочуть робити постійні історичні реванші.
Є як патріоти, так і колаборанти
«Махно» зазначає, що є категорія людей, які виїхали з України, вже десь облаштувалися, і їх вже нічого не обходить.
Ще повтікали колаборанти, які вибрали собі чи на схід, чи на захід.
У нас в суспільстві є як і патріоти, так і колаборанти, які ще приховані і і живуть поміж людей в українському суспільстві.
Одні себе видають, інші не видають і тримають все в собі. Вони будуть мовчати, але у них переконання по-суті колаборантські. Тобто тут, каже «Махно», у нас різношерстне зараз суспільство.
Кожен з нас має брати участь у перемозі
Він переконаний, що кожен з нас повинен брати участь у війні. Якщо ми разом живемо у мирний час і будуємо державу, то так повинно бути і під час війни.
Боєць із позивним «Махно» підсумував, що неважливо, чи це проблема військових, чи це проблема того солдата, який ризикує своїм життям, бо це все проблема кожного з українців.