“Артан” успішно знищує впливових російських воєнних

Протягом двох років повномасштабної російсько-української війни підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» вдалося знищити чимало ворогів вищого рангу. Деталями в інтерв'ю online.ua поділився боєць «Махно».

Що відомо про роботу підрозділу ГУР “Артан”

Боєць “Махно” зазначає, що існує 2 види операцій: планові й позапланові.

Однак, щоб не сталося під час їх виконання, головне завдання “Артан” — збереження життя усіх бійців підрозділу.

У нас дуже проявляється велика турбота до особового складу. Нас бережуть. Махно Боєць «Артану»

За словами бійця “Артану”, їхньому підрозділу вдалося ліквідувати велику кількість особового складу ворога.

Мовиться також про осіб з вищого офіцерського складу, які займають вищі посади в Збройних Силах армії РФ.

“Махно” наголошує, що поки ця статистика закрита, однак кількість ліквідованих ворогів уже перевищила межу у 100 осіб.

Ба більше, були успішно знищено бойові позиції, склади БК та озброєння російських окупантів.

Як Бійці “Артану” хитрістю врятувалися від росіян та зустріли Буданова

Одна з операцій “Артану” запам’яталася “Махно” багатьма цікавими та неочікуваними моментами.

Виконавши завдання, бійці чекали команди про відхід, однак по радіостанції попередили, що прямо на них летить російський гвинтокрил, але український ПЗРК знаходився далеко, і не поцілив у ворога.

Командир підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» із позивним «Титан» передав бійцям по радіостанції: "пацани, якщо маєте якийсь РПГ, то вгатіть чим-небудь по ньому. Він подумає, що це РПГ, і одразу звалить звідти." Махно Боєць «Артану»

Так і сталося. Ідея командира спрацювала на відмінно й життя усіх бійців вдалося врятувати.

Після цього воїни вийшли з укриття і розпочали кругову оборону.

Зайнявши позицію спиною до дороги, «Махно» почув, що з боку його побратимів хтось наближається.