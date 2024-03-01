У ГУР озвучили прізвища, які причетні до проведення спецоперації "Майдан-3" проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР озвучили прізвища, які причетні до проведення спецоперації "Майдан-3" проти України

ГУР
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За спецоперацію “Майдан 3" проти України відповідають колишній помічник Путіна Владислав Сурков і заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.

Хто стоїть за спецоперацію Кремля "Майдан-3" проти України

Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі Московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Представник ГУР Юсов також заявив, що до цієї кампанії з розхитування ситуації всередині країни залучені люди, які перебувать в Україні та виступають як об'єкти впливу.

На жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз знаходяться на території України. Як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється, — зазначив Андрій Юсов.

Водночас Юсов додав, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

  • поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

  • поширити панічні настрої, зневіру,

  • штучно протиставити цивільних та військових,

  • посварити нас з нашими союзниками,

  • розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. 

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

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