ГУР отримало перелік людей, яких РФ завербувала для спецоперації "Майдан-3" проти України

Головне управління розвідки знає, кого РФ планує завербувати чи вже завербувала для просування російських наративів і підготовки до операції "Майдан-3" проти України.

ГУР відомі люди, яких завербувала РФ для організації в Україні "Майдану-3"

Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Зараз у них задача максимально закупити тисячі сторінок та акаунтів. Це буде робота ботоферм, новостворених чи вже куплених телеграм-каналів, — сказав представник ГУР Андрій Юсов. Андрій Юсов Представник ГУР

Він також додав, що в списку є не лише люди, яких РФ вже завербувала, але й ті, кого Москва хоче долучити до просування проросійських наративів. Крім того, за словами Юсова, Кремль не може розраховувати на своїх попередніх агентів.

Та когорта політичних діячів, яка в них була, вона вже засвічена і не має жодного впливу в Україні. Але щоразу, коли ми чутимемо такі наративи, які розхитують Україну з середини, які делегалізують ухвалення державних рішень, ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють — пояснив представник ГУР. Поширити

Крім того, він пояснив, як саме РФ вербує агентів. За словами Юсова, не завжди йдеться про пряму співпрацю.

Це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном, — заявив Юсов. Поширити

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.