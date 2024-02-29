ГУР отримало перелік людей, яких РФ завербувала для спецоперації "Майдан-3" проти України

Головне управління розвідки знає, кого РФ планує завербувати чи вже завербувала для просування російських наративів і підготовки до операції "Майдан-3" проти України.
ГУР відомі люди, яких завербувала РФ для організації в Україні "Майдану-3"
Він також додав, що в списку є не лише люди, яких РФ вже завербувала, але й ті, кого Москва хоче долучити до просування проросійських наративів. Крім того, за словами Юсова, Кремль не може розраховувати на своїх попередніх агентів.
Крім того, він пояснив, як саме РФ вербує агентів. За словами Юсова, не завжди йдеться про пряму співпрацю.
Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації
Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.
Команда диктатора Володимира Путіна має намір:
поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,
поширити панічні настрої, зневіру,
штучно протиставити цивільних та військових,
посварити нас з нашими союзниками,
розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».
Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
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