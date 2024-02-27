Спецоперація "Майдан-3". Розвідка попереджає про кульмінацію плану Росії проти України

Як повідомляє Комітет з питань розвідки при Президентові України, російська спецоперація “Майдан - 3” досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

"Майдан-3". У чому полягає головний задум Росії

Згідно з даними розвідників, протягом найближчих тижнів Кремль кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів — як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

Що важливо розуміти, російська кампанії проти України матиме на меті:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Варто звернути увагу на те, що все це відбувається на тлі гучних заяв Москви про створення нових типів надзброї.

Таким чином Кремль хоче залякати партнерів України, які регулярно надають їй зброю для спротиву загарбницькій армії РФ.

Окрім того, команда Путіна, активно використовуючи власних агентів впливу в Україні та по всьому світу, буде намагатися організувати різні “протестні акції”, а також свідомо дискредитуватиме процес обміну військовополонених.

Росія хоче захопити Донбас на тлі паніки в Україні

За словами розвідників, офіційна Москва розраховує на те, що станом на першу половину червня ситуацію в Україні вони зможуть розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході.

Що важливо розуміти, в цьому полягає ключова ідея російської операції.

З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність. Слава Україні! — йдеться в заяві Комітет з питань розвідки при Президентові України. Поширити

"Майдан — 3". Що важливо знати про найбільшу російську ІПСО проти України

Про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

На цю ІПСО Кремль витратив рекордні 1,5 млрд дол, зокрема, 250 млн дол — для ведення у Telegram.