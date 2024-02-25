Глава української військової розвідки Кирило Буданов під час пресконференції у рамках форуму “Україна. 2024 рік” попередив, що наразі російські спеслужби готують операцію “Майдан-3”, однак ці плани зазнають невдачі.
Що відомо про підготовку спецслужбами РФ нового майдану в Україні
Буданов зазначив, що метою кремлівських спецслужб та агентів впливу наразі є дискредитація діючої української влади.
Глава ГУР підкреслив, що кремлівський режим хоче переконати українське суспільство, що чинна влада нібито не легітимна через відмову від проведення виборів.
Які цілі визначені Кремлем у операції "Майдан-3"
Глава ГУР також додав, що у проведення цієї операції Кремль вклав найбільшу кількість коштів у порівнянні із попередніми аналогічними зусиллями.
І вона провалиться, бо нам відомо усе, що вони замислили. Ми знаємо, як цьому протидіяти
Буданов пояснив, що ключовою метою цієї операції ворога є поставити під сумнів саму легітимність прийняття рішень в Україні після 31 березня та 20 травня цього року.
Він сказав, що РФ зацікавлена у нанесенні воєнної поразки Україні, але цього їм не вдається.
В умовах воєнного стану вибори в Україні не можуть проводитися.
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