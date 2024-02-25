Глава української військової розвідки Кирило Буданов під час пресконференції у рамках форуму “Україна. 2024 рік” попередив, що наразі російські спеслужби готують операцію “Майдан-3”, однак ці плани зазнають невдачі.

Що відомо про підготовку спецслужбами РФ нового майдану в Україні

Буданов зазначив, що метою кремлівських спецслужб та агентів впливу наразі є дискредитація діючої української влади.

Глава ГУР підкреслив, що кремлівський режим хоче переконати українське суспільство, що чинна влада нібито не легітимна через відмову від проведення виборів.

Зараз триває дуже серйозна операція. Вони не знайшли нічого кращого як назвати її "Майдан-3". Примітивна назва, але вона так офіційно в їх документах і рахується, - зазначає Буданов. Поширити

Які цілі визначені Кремлем у операції "Майдан-3"

Глава ГУР також додав, що у проведення цієї операції Кремль вклав найбільшу кількість коштів у порівнянні із попередніми аналогічними зусиллями.

І вона провалиться, бо нам відомо усе, що вони замислили. Ми знаємо, як цьому протидіяти

Буданов пояснив, що ключовою метою цієї операції ворога є поставити під сумнів саму легітимність прийняття рішень в Україні після 31 березня та 20 травня цього року.

Після цього, у короткий досить період, коли вони розраховують, що буде певна смута в українському суспільстві і двоякість прийняття рішень, і те саме буде спроектоване на наше військо, як вони собі мислять - у першій половині червня нанести військову поразку на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, чиї накази ми виконуємо. У тому вся суть, - зазначає Буданов. Поширити

Він сказав, що РФ зацікавлена у нанесенні воєнної поразки Україні, але цього їм не вдається.