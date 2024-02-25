За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, злочинний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна не припинить своє існування без втручання України.
Як українські спеслужби наближають кінець путінської Росії
Глава ГУР зазначив, що українські спецслужби продовжать проводити операції на території Росії, які тривають просто зараз.
Глава ГУР зазначив, що стабільність кремлівського режиму в Росії несе в собі загрозу не тільки для України, а й для всього цивілізованого світу.
Буданов запевнив, що ці події триватимуть, і що більше Росія вестиме проти України відкриту війну, то більше різних подій відбуватиметься на її території.
Що відомо про план України щодо війни у цьому році
Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що оборонне відомство має потужний план, що допоможе домогтись прориву на фронті.
Торкаючись теми фортифікаційних споруд, Умєров заявив, що загалом в Україні вже обладнано декілька тисяч опорних пунктів.
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