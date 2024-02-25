Допоможемо розхитати кремлівський режим Путіна — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Допоможемо розхитати кремлівський режим Путіна — Буданов

Кирило Буданов
Джерело:  online.ua

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, злочинний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна не припинить своє існування без втручання України. 

Як українські спеслужби наближають кінець путінської Росії

Глава ГУР зазначив, що українські спецслужби продовжать проводити операції на території Росії, які тривають просто зараз.

Не слід вірити, що режим в Росії розхитається природним чином – цього не відбудеться. Без нашої допомоги – це абсолютно нереально, - зазначає Буданов

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР

Глава ГУР зазначив, що стабільність кремлівського режиму в Росії несе в собі загрозу не тільки для України, а й для всього цивілізованого світу.

Цілком зрозуміло, що наявність сталого режиму, який є зараз – буде постійною небезпекою для світу у майбутньому. З цього виходить дуже простий висновок – ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже і, думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події на території РФ. Ми продовжуватимемо ті операції, які тривають зараз, нарощуватимемо їх обсяг та темп, що багато в чому залежить від здатності нашого ВПК, але, на щастя, він розвивається досить потужно, - зазначає очільник української військової розвідки.

Буданов запевнив, що ці події триватимуть, і що більше Росія вестиме проти України відкриту війну, то більше різних подій відбуватиметься на її території.

Ще раз кажу: допоки триватиме війна у нас – будуть проблеми всередині РФ, - попередив глава ГУР.

Що відомо про план України щодо війни у цьому році

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що оборонне відомство має потужний план, що допоможе домогтись прориву на фронті.

Ми робимо все можливе й неможливе для того, щоб здійснити прорив. План на 2024-й вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат на 2024 рік, - запевнив глава Міноборони.

Торкаючись теми фортифікаційних споруд, Умєров заявив, що загалом в Україні вже обладнано декілька тисяч опорних пунктів.

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