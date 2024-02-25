Поможем расшатать кремлевский режим Путина — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Поможем расшатать кремлевский режим Путина — Буданов

Кирилл Буданов
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Источник:  online.ua

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, преступный режим кремлевского диктатора Владимира Путина не прекратит существование без вмешательства Украины.

Как украинские спецслужбы приближают конец путинской России

Глава ГУР отметил, что украинские спецслужбы продолжат проводить операции на территории России, которые продолжаются прямо сейчас.

Не следует верить, что режим в России расшатается естественным образом – этого не произойдет. Без нашей помощи это абсолютно нереально, - отмечает Буданов.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР

Глава ГУР отметил, что стабильность кремлевского режима в России несет в себе угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

Совершенно понятно, что наличие устойчивого режима, который есть сейчас, будет постоянной опасностью для мира в будущем. Из этого следует очень простой вывод – мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы уже работаем и, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события на территории РФ. Мы будем продолжать те операции, которые продолжаются сейчас, наращивать их объем и темп, что во многом зависит от способности нашего ВПК, но, к счастью, он развивается достаточно мощно, - отмечает глава украинской военной разведки.

Буданов заверил, что эти события будут продолжаться, и чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше разных событий будет происходить на ее территории.

Еще раз говорю: пока будет продолжаться война у нас – будут проблемы внутри РФ, – предупредил глава ГУР.

Что известно о плане Украины по войне в этом году

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что у оборонного ведомства есть мощный план, который поможет добиться прорыва на фронте.

Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы совершить прорыв. План на 2024 год уже есть, мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и принесет результат на 2024 год, - заверил глава Минобороны.

Касаясь темы фортификационных сооружений, Умеров заявил, что всего в Украине уже оборудованы несколько тысяч опорных пунктов.

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