По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, преступный режим кремлевского диктатора Владимира Путина не прекратит существование без вмешательства Украины.
Как украинские спецслужбы приближают конец путинской России
Глава ГУР отметил, что украинские спецслужбы продолжат проводить операции на территории России, которые продолжаются прямо сейчас.
Глава ГУР отметил, что стабильность кремлевского режима в России несет в себе угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру.
Буданов заверил, что эти события будут продолжаться, и чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше разных событий будет происходить на ее территории.
Что известно о плане Украины по войне в этом году
Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что у оборонного ведомства есть мощный план, который поможет добиться прорыва на фронте.
Касаясь темы фортификационных сооружений, Умеров заявил, что всего в Украине уже оборудованы несколько тысяч опорных пунктов.
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