Как украинские спецслужбы приближают конец путинской России

Глава ГУР отметил, что украинские спецслужбы продолжат проводить операции на территории России, которые продолжаются прямо сейчас.

Не следует верить, что режим в России расшатается естественным образом – этого не произойдет. Без нашей помощи это абсолютно нереально, - отмечает Буданов. Кирилл Буданов Глава ГУР

Глава ГУР отметил, что стабильность кремлевского режима в России несет в себе угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

Совершенно понятно, что наличие устойчивого режима, который есть сейчас, будет постоянной опасностью для мира в будущем. Из этого следует очень простой вывод – мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы уже работаем и, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события на территории РФ. Мы будем продолжать те операции, которые продолжаются сейчас, наращивать их объем и темп, что во многом зависит от способности нашего ВПК, но, к счастью, он развивается достаточно мощно, - отмечает глава украинской военной разведки. Поделиться

Буданов заверил, что эти события будут продолжаться, и чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше разных событий будет происходить на ее территории.

Еще раз говорю: пока будет продолжаться война у нас – будут проблемы внутри РФ, – предупредил глава ГУР. Поделиться

Что известно о плане Украины по войне в этом году

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что у оборонного ведомства есть мощный план, который поможет добиться прорыва на фронте.

Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы совершить прорыв. План на 2024 год уже есть, мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и принесет результат на 2024 год, - заверил глава Минобороны. Поделиться

Касаясь темы фортификационных сооружений, Умеров заявил, что всего в Украине уже оборудованы несколько тысяч опорных пунктов.