Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов во время пресс-конференции в рамках форума “Украина. 2024 год” предупредил, что сейчас российские спецслужбы готовят операцию “Майдан-3”, однако эти планы терпят неудачу.

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Буданов отметил, что целью кремлевских спецслужб и агентов влияния сейчас является дискредитация действующих украинских властей.

Глава ГУР подчеркнул, что кремлевский режим хочет убедить украинское общество, что действующая власть якобы не легитимна из-за отказа от проведения выборов.

Сейчас идет очень серьезная операция. Они не нашли ничего лучше, чем назвать ее "Майдан-3". Примитивное название, но оно так официально в их документах и считается, – отмечает Буданов. Поделиться

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Глава ГУР также добавил, что в проведение этой операции Кремль вложил самое большое количество средств по сравнению с предыдущими аналогичными усилиями.

И она провалится, потому что нам известно все, что они задумали. Мы знаем, как этому противодействовать

Буданов пояснил, что ключевой целью этой операции врага поставить под сомнение саму легитимность принятия решений в Украине после 31 марта и 20 мая этого года.

После этого, в короткий достаточно период, когда они рассчитывают, что будет определенная смута в украинском обществе и двоякость принятия решений, и то же будет спроектировано на наше войско, как они себе мыслят - в первой половине июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем , что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, чьи приказы мы выполняем. В этом суть, - отмечает Буданов. Поделиться

Он сказал, что РФ заинтересована в нанесении военного поражения Украине, но это им не удается.