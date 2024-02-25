Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов во время пресс-конференции в рамках форума “Украина. 2024 год” предупредил, что сейчас российские спецслужбы готовят операцию “Майдан-3”, однако эти планы терпят неудачу.
Что известно о подготовке спецслужбами РФ новой площади в Украине
Буданов отметил, что целью кремлевских спецслужб и агентов влияния сейчас является дискредитация действующих украинских властей.
Глава ГУР подчеркнул, что кремлевский режим хочет убедить украинское общество, что действующая власть якобы не легитимна из-за отказа от проведения выборов.
Какие цели определены Кремлем в операции "Майдан-3"
Глава ГУР также добавил, что в проведение этой операции Кремль вложил самое большое количество средств по сравнению с предыдущими аналогичными усилиями.
И она провалится, потому что нам известно все, что они задумали. Мы знаем, как этому противодействовать
Буданов пояснил, что ключевой целью этой операции врага поставить под сомнение саму легитимность принятия решений в Украине после 31 марта и 20 мая этого года.
Он сказал, что РФ заинтересована в нанесении военного поражения Украине, но это им не удается.
В условиях военного положения выборы в Украине не могут проводиться.
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