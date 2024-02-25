Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія не змогла реалізувати заплановану проти України найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію "Майдан-3".
Що відомо про операцію «Майдан-3»
Про це Кирило Буданов повідомив на полях форуму «Україна. Рік 2024».
За даними Буданова, в рамках цієї операції росіяни спланували таке: створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року.
Буданов зазначив, що росіяни не зможуть нанести воєнну поразку Україні, і ця спецоперація вже провалилася.
Скільки грошей витратила РФ на «Майдан-3»
Про нову ІПСО росіян online.ua писав 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
Всього на операцію «Майдан 3» витрачено 1,5 млрд дол, зокрема, 250 млн дол — для ведення у Telegram.
Терміни проведення інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну були листопад-грудень 2023 року.
Росія планувала роздмухувати уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами та серії замахів на низку посадових осіб.
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