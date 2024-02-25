Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія не змогла реалізувати заплановану проти України найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію "Майдан-3".

Що відомо про операцію «Майдан-3»

Про це Кирило Буданов повідомив на полях форуму «Україна. Рік 2024».

Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію «Майдан-3» — вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася. Кирило Буданов Начальник ГУР

За даними Буданова, в рамках цієї операції росіяни спланували таке: створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року.

Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у звʼязку з цим, яка буде спроектована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії. Поширити

Буданов зазначив, що росіяни не зможуть нанести воєнну поразку Україні, і ця спецоперація вже провалилася.

Скільки грошей витратила РФ на «Майдан-3»

Про нову ІПСО росіян online.ua писав 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Всього на операцію «Майдан 3» витрачено 1,5 млрд дол, зокрема, 250 млн дол — для ведення у Telegram.

“Майдан 3» став найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів. Загальний бюджет операції сягнув 1,5 млрд дол, а для її ведення в Telegram пішло 250 млн дол, — розповідав представник ГУР Андрій Черняк. Поширити

Терміни проведення інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну були листопад-грудень 2023 року.

Росія планувала роздмухувати уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами та серії замахів на низку посадових осіб.