Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Россия не смогла реализовать запланированную против Украины самую дорогую в своей истории информационно-психологическую операцию Майдан-3.
Провал операции «Майдан-3»
Об этом Кирилл Буданов сообщил на полях форума “Украина. Год 2024”.
По данным Буданова, в рамках этой операции россияне спланировали следующее: создать ситуацию, при которой подвергнуть сомнению легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года.
Буданов отметил, что россияне не смогут нанести военное поражение Украине, и эта спецоперация уже провалилась.
Сколько денег потратила РФ на Майдан-3
О новой ИПСО россиян online.ua писал 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.
Всего на операцию «Майдан 3» израсходовано 1,5 млрд долл., в том числе 250 млн долл. — для ведения в Telegram.
Сроки проведения информационной атаки российскими спецслужбами в Украину были ноябрь-декабрь 2023 года.
Россия планировала раздувать мнимый «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями и серии покушений на ряд должностных лиц.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-