Россия провалила самую дорогую для себя ИПСО против Украины "Майдан-3" — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия провалила самую дорогую для себя ИПСО против Украины "Майдан-3" — Буданов

ГУР
Кирилл Буданов
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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Россия не смогла реализовать запланированную против Украины самую дорогую в своей истории информационно-психологическую операцию Майдан-3.

Провал операции «Майдан-3»

Об этом Кирилл Буданов сообщил на полях форума “Украина. Год 2024”.

Они не нашли ничего лучше, как назвать эту операцию «Майдан-3» — она так официально в их документах и называлась. Это максимально дорогостоящая операция для них и она уже практически провалилась.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

По данным Буданова, в рамках этой операции россияне спланировали следующее: создать ситуацию, при которой подвергнуть сомнению легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года.

Они рассчитывали на определенную смуту в украинском обществе в связи с этим, которая будет спроектирована на наше войско. После этого, посеяв двоякие мысли в нашей армии, в первой половине июня они планировали нанести военное поражение на востоке, пользуясь расшатанной заранее ситуацией в армии.

Буданов отметил, что россияне не смогут нанести военное поражение Украине, и эта спецоперация уже провалилась.

Сколько денег потратила РФ на Майдан-3

О новой ИПСО россиян online.ua писал 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.

Всего на операцию «Майдан 3» израсходовано 1,5 млрд долл., в том числе 250 млн долл. — для ведения в Telegram.

Майдан 3 стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины от 2014 года и Революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов. Общий бюджет сделки достиг 1,5 млрд долл., а для ее ведения в Telegram ушло 250 млн долл., — рассказывал представитель ГУР Андрей Черняк.

Сроки проведения информационной атаки российскими спецслужбами в Украину были ноябрь-декабрь 2023 года.

Россия планировала раздувать мнимый «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями и серии покушений на ряд должностных лиц.

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