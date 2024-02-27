Спецоперация "Майдан – 3". Разведка предупреждает о кульминации плана России против Украины

Как сообщает Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины, российская спецоперация “Майдан - 3” достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.
"Майдан-3". В чем заключается главный замысел России
Согласно данным разведчиков, в ближайшие недели Кремль предпримет максимум усилий для распространения деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов — как внутри Украины, так и в других точках мира, где сохраняется действенная поддержка Украины.
Что важно понимать, российская кампания против Украины преследует такие цели:
подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая решений власти,
распространить панические настроения, уныние,
искусственно противопоставить гражданских и военных,
поссорить нас с нашими союзниками,
распространить в обществе всяческие «теории заговора».
Следует обратить внимание на то, что все это происходит на фоне громких заявлений Москвы о создании новых типов сверхоружия.
Таким образом, Кремль хочет запугать партнеров Украины, которые регулярно предоставляют ей оружие для сопротивления захватнической армии РФ.
Кроме того, команда Путина, активно используя собственных агентов влияния в Украине и по всему миру, будет пытаться организовать различные “протестные акции”, а также сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленными.
Россия хочет захватить Донбасс на фоне паники в Украине
По словам разведчиков, официальная Москва рассчитывает на то, что по состоянию на первую половину июня ситуацию в Украине они смогут расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке.
Что важно понимать, в этом заключается ключевая идея их операции.
"Майдан — 3". Что важно знать о масштабной российской ИПСО против Украины
О вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.
На эту ИПСО Кремль потратил рекордные 1,5 млрд долл., в том числе 250 млн долл. — для ведения в Telegram.
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