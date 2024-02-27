Спецоперация "Майдан – 3". Разведка предупреждает о кульминации плана России против Украины

Как сообщает Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины, российская спецоперация “Майдан - 3” достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

"Майдан-3". В чем заключается главный замысел России

Согласно данным разведчиков, в ближайшие недели Кремль предпримет максимум усилий для распространения деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов — как внутри Украины, так и в других точках мира, где сохраняется действенная поддержка Украины.

Что важно понимать, российская кампания против Украины преследует такие цели:

подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая решений власти, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Следует обратить внимание на то, что все это происходит на фоне громких заявлений Москвы о создании новых типов сверхоружия.

Таким образом, Кремль хочет запугать партнеров Украины, которые регулярно предоставляют ей оружие для сопротивления захватнической армии РФ.

Кроме того, команда Путина, активно используя собственных агентов влияния в Украине и по всему миру, будет пытаться организовать различные “протестные акции”, а также сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленными.

Россия хочет захватить Донбасс на фоне паники в Украине

По словам разведчиков, официальная Москва рассчитывает на то, что по состоянию на первую половину июня ситуацию в Украине они смогут расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке.

Что важно понимать, в этом заключается ключевая идея их операции.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сейчас ведет российская федерация и ее преступные союзники. Нашему обществу нужно единство. Слава Украине! — сказано в заявлении Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины. Поделиться

"Майдан — 3". Что важно знать о масштабной российской ИПСО против Украины

О вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.

На эту ИПСО Кремль потратил рекордные 1,5 млрд долл., в том числе 250 млн долл. — для ведения в Telegram.