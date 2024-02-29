ГУР получило перечень людей, которых РФ завербовала для спецоперации "Майдан-3" против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР получило перечень людей, которых РФ завербовала для спецоперации "Майдан-3" против Украины

ГУР
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Источник:  Радио Свобода

Главное управление разведки знает, кого РФ планирует завербовать или уже завербовала для продвижения российских нарративов и подготовки к операции Майдан-3 против Украины.

ГУР известны люди, которых завербовала РФ для организации в Украине "Майдана-3"

Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Сейчас у них задача максимально закупить тысячи страниц и аккаунтов. Это будет работа ботоферм, вновь созданных или уже кульпированных телеграмм-каналов, — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Он также добавил, что в списке есть не только люди, которых РФ уже завербовала, но и те, кого Москва хочет приобщить к продвижению пророссийских нарративов. Кроме того, по словам Юсова, Кремль не может рассчитывать на своих предыдущих агентов.

Но когорта политических деятелей, которая у них была, она уже засвечена и не имеет никакого влияния в Украине. Но каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают Украину изнутри, делегализируют принятие государственных решений, мы будем понимать, на кого эти нарративы работают, — пояснил представитель ГУР.

Кроме того, он объяснил, как именно РФ вербует агентов. По словам Юсова, речь не всегда идет о прямом сотрудничестве.

Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с красной звездой. Это может быть выход на посредников по нейтральным темам. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом, — заявил Юсов.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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