ГУР получило перечень людей, которых РФ завербовала для спецоперации "Майдан-3" против Украины

Главное управление разведки знает, кого РФ планирует завербовать или уже завербовала для продвижения российских нарративов и подготовки к операции Майдан-3 против Украины.
ГУР известны люди, которых завербовала РФ для организации в Украине "Майдана-3"
Он также добавил, что в списке есть не только люди, которых РФ уже завербовала, но и те, кого Москва хочет приобщить к продвижению пророссийских нарративов. Кроме того, по словам Юсова, Кремль не может рассчитывать на своих предыдущих агентов.
Кроме того, он объяснил, как именно РФ вербует агентов. По словам Юсова, речь не всегда идет о прямом сотрудничестве.
Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.
Команда диктатора Владимира Путина намерена:
подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,
распространить панические настроения, уныние,
искусственно противопоставить гражданских и военных,
поссорить нас с нашими союзниками,
распространить в обществе всяческие «теории заговора».
Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .
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