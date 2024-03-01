В ГУР озвучили фамилии, причастные к проведению спецоперации "Майдан-3" против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР озвучили фамилии, причастные к проведению спецоперации "Майдан-3" против Украины

ГУР
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

За спецоперацию Майдан 3 против Украины отвечают бывший помощник Путина Владислав Сурков и заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Кто стоит за спецоперацией Кремля "Майдан-3" против Украины

Что касается конкретных фамилий: да, Кириенко, да, Сурков. Понятно, что все коллаборанты-предатели, которых приютила Московия, будут так или иначе в этом задействованы.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Представитель ГУР Юсов также заявил, что к этой кампании по расшатыванию ситуации внутри страны вовлечены люди, которые находятся в Украине и выступают как объекты влияния.

К сожалению, есть и фамилии тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины. В качестве объектов воздействия. Это не значит, что они уже согласились. Эта информация проверяется и уточняется, – отметил Андрей Юсов.

В то же время Юсов добавил, что контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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