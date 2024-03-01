В ГУР озвучили фамилии, причастные к проведению спецоперации "Майдан-3" против Украины

За спецоперацию Майдан 3 против Украины отвечают бывший помощник Путина Владислав Сурков и заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко.
Кто стоит за спецоперацией Кремля "Майдан-3" против Украины
Представитель ГУР Юсов также заявил, что к этой кампании по расшатыванию ситуации внутри страны вовлечены люди, которые находятся в Украине и выступают как объекты влияния.
В то же время Юсов добавил, что контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются.
Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.
Команда диктатора Владимира Путина намерена:
подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,
распространить панические настроения, уныние,
искусственно противопоставить гражданских и военных,
поссорить нас с нашими союзниками,
распространить в обществе всяческие «теории заговора».
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .
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