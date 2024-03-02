"Артан" успешно уничтожает влиятельных российских военных

В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны подразделению активных действий ГУР МОУ «Артан» удалось уничтожить немало врагов высшего ранга. Деталями в интервью online.ua поделился боец "Махно".
Что известно о работе подразделения ГУР "Артан"
Боец "Махно" отмечает, что существует 2 вида операций: плановые и внеплановые.
Что важно понимать, в большинстве случаев речь идет об операциях на территории врага или на временно оккупированных территориях Крыма.
Однако, чтобы не произошло во время их выполнения, главная задача “Артан” - сохранение жизни всех бойцов подразделения.
По словам бойца "Артана", их подразделению удалось ликвидировать большое количество личного состава врага.
Речь идет также о лицах высшего офицерского состава, занимающих высшие должности в Вооруженных Силах армии РФ.
"Махно" отмечает, что пока эта статистика закрыта, однако количество ликвидированных врагов уже превысило предел в 100 человек.
Более того, были успешно уничтожены боевые позиции, составы БК и вооружение российских оккупантов.
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Одна из операций "Артана" запомнилась "Махно" многими интересными и неожиданными моментами.
Выполнив задание, бойцы ждали команды об уходе, однако по радиостанции предупредили, что прямо на них летит российский вертолет, но украинский ПЗРК находился далеко, и не попал во врага.
Так и вышло. Идея командира сработала на отлично, и жизнь всех бойцов удалось спасти.
После этого воины вышли из укрытия и приступили к круговой обороне.
Заняв позицию спиной к дороге, “Махно” услышал, что со стороны его побратимов кто-то приближается.
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