"Артан" успешно уничтожает влиятельных российских военных
Категория
Украина
Дата публикации

"Артан" успешно уничтожает влиятельных российских военных

Артан
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Источник:  online.ua

В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны подразделению активных действий ГУР МОУ «Артан» удалось уничтожить немало врагов высшего ранга. Деталями в интервью online.ua поделился боец "Махно".

Что известно о работе подразделения ГУР "Артан"

Боец "Махно" отмечает, что существует 2 вида операций: плановые и внеплановые.

Что важно понимать, в большинстве случаев речь идет об операциях на территории врага или на временно оккупированных территориях Крыма.

Однако, чтобы не произошло во время их выполнения, главная задача “Артан” - сохранение жизни всех бойцов подразделения.

У нас очень проявляется большая забота к личному составу. Нас берегут.

Махно

Махно

Боец «Артана»

По словам бойца "Артана", их подразделению удалось ликвидировать большое количество личного состава врага.

Речь идет также о лицах высшего офицерского состава, занимающих высшие должности в Вооруженных Силах армии РФ.

"Махно" отмечает, что пока эта статистика закрыта, однако количество ликвидированных врагов уже превысило предел в 100 человек.

Более того, были успешно уничтожены боевые позиции, составы БК и вооружение российских оккупантов.

Как Бойцы "Артана" хитростью спаслись от россиян и встретили Буданова

Одна из операций "Артана" запомнилась "Махно" многими интересными и неожиданными моментами.

Выполнив задание, бойцы ждали команды об уходе, однако по радиостанции предупредили, что прямо на них летит российский вертолет, но украинский ПЗРК находился далеко, и не попал во врага.

Командир подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным «Титан» передал бойцам по радиостанции: "пацаны, если есть какой-то РПГ, то зарядите чем-нибудь по нему. Он подумает, что это РПГ, и сразу свалит оттуда."

Махно

Махно

Боец «Артана»

Так и вышло. Идея командира сработала на отлично, и жизнь всех бойцов удалось спасти.

После этого воины вышли из укрытия и приступили к круговой обороне.

Заняв позицию спиной к дороге, “Махно” услышал, что со стороны его побратимов кто-то приближается.

Слышу: "Пацаны, вы молодцы! Выполнили задачу, все нормально." Я возвращаюсь, смотрю, будто Буданов. Смотрю, точно Буданов! Такого уровня командир и зайти в такую глубину, на такую территорию, – вспоминает “Махно”.

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