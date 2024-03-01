ГУР подтвердило атаку на российский ЗРГК "Панцирь-С1" – видео

Украинские разведчики успешно атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" в Белгородской области. Также в результате удара ранения получили два оккупанта.

Что известно об атаке ГУР на российский ЗРГК "Панцирь-С1"

Огненное поражение произошло 29 февраля вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

После попадания "Панцирь С-1" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранения получили два российских кафира, — добавляет разведка. Поделиться

В ГУР добавили, что этот комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Его стоимость составляет 15 миллионов долларов.

Также может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.

Дроны атаковали Россию 1 марта

29 февраля и 1 марта на территории страны-агрессорки РФ гремел новый "хлопок". Дроны атаковали по меньшей мере 3 области.

Как утверждает Минобороны РФ, ночью 1 марта российские силы ПВО якобы смогли сбить четыре беспилотника.

Пользователи сети сообщают, что дроны совершили атаку на завод ВПК, раздавались громкие взрывы.

Согласно последним данным, один БПЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.

Россияне жалуются, что украинские силы якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.

Что важно понимать, именно он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих боеголовок для ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Кроме того, указано, что в целом к производству летели три беспилотника. Вроде бы всех их подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам местных жителей, в Дзержинске ночью раздавались громкие взрывы.