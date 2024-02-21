Как украинские дроны долетают до Москвы — ответ Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Как украинские дроны долетают до Москвы — ответ Воздушных сил

обстрел
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Источник:  Укринформ

Украинские беспилотники долетают на территорию России, даже даже в Москву, потому что у врага недостаточно средств противовоздушной обороны. Поэтому всю территорию страны-агрессорки защитить невозможно.

Как украинские дроны долетают до Москвы

Всю Россию перекрыть невозможно, нет столько средств, чтобы такую территорию плотно насытить ПВО. Поэтому противник использует ее в тех направлениях, которые считает угрожающими для себя. И, конечно, они перемещают ПВО из других регионов, где у них нет такой потребности, а усиливают приграничные области с Украиной, — рассказал он.

По его словам, Россия в первую очередь сосредотачивает системы противовоздушной обороны на линии столкновения.

Без ПВО российским войскам будет очень сложно, потому что могут последовать их воздушные атаки, в том числе и нашей авиации. Поэтому они будут прикрывать линию фронта — это понятно. Также будут прикрывать Крым. Другие города тоже, где что-то долетает до них, у них есть средства прикрытия. Но, как говорится, "в полях" там нет ни одного ПВО, — добавил спикер.

По словам Игната, Россия использует такую же тактику при нанесении ударов по Украине — прокладывает маршруты там, где нет достаточного количества средств ПВО.

Армия РФ активно готовится к новому ракетному удару по Украине.

За короткий срок возможна новая ракетно-дроновая атака России по всей Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятно, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку.

По ее словам, наблюдалась активность грузовой авиации, выполнявшей рейс по маршруту Тегеран — Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для их изготовления на территории России.

По словам Гуменюк, сам факт такой активности, как правило, предшествует усиленным атакам с использованием большего количества «Шахедов».

Руководитель объединенного пресс-центра ОК «Юг» проинформировала, что враг продолжает накопление определенного ресурса.

Для подготовки массированной атаки России требуется не менее 10 суток.

По словам Гуменюк, на длительность интервала между российскими атаками влияет и наша активность, которая происходит в направлении вражеских аэропортов, мест дислокации личного состава и техники.

Гуменюк подчеркнула, что активность ВСУ, в частности, поражение ВДК «Цезарь Куников», повлияет на планы врага, и они могут изменяться.

Спикер добавила, что даже в условиях, когда происходит пауза между массированными ракетными атаками, враг все равно наносит точечные ракетные удары.

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