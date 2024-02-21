Как украинские дроны долетают до Москвы — ответ Воздушных сил

Украинские беспилотники долетают на территорию России, даже даже в Москву, потому что у врага недостаточно средств противовоздушной обороны. Поэтому всю территорию страны-агрессорки защитить невозможно.
Как украинские дроны долетают до Москвы
Всю Россию перекрыть невозможно, нет столько средств, чтобы такую территорию плотно насытить ПВО. Поэтому противник использует ее в тех направлениях, которые считает угрожающими для себя. И, конечно, они перемещают ПВО из других регионов, где у них нет такой потребности, а усиливают приграничные области с Украиной, — рассказал он.
По его словам, Россия в первую очередь сосредотачивает системы противовоздушной обороны на линии столкновения.
По словам Игната, Россия использует такую же тактику при нанесении ударов по Украине — прокладывает маршруты там, где нет достаточного количества средств ПВО.
Армия РФ активно готовится к новому ракетному удару по Украине.
За короткий срок возможна новая ракетно-дроновая атака России по всей Украине.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятно, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку.
По ее словам, наблюдалась активность грузовой авиации, выполнявшей рейс по маршруту Тегеран — Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для их изготовления на территории России.
По словам Гуменюк, сам факт такой активности, как правило, предшествует усиленным атакам с использованием большего количества «Шахедов».
Руководитель объединенного пресс-центра ОК «Юг» проинформировала, что враг продолжает накопление определенного ресурса.
Для подготовки массированной атаки России требуется не менее 10 суток.
По словам Гуменюк, на длительность интервала между российскими атаками влияет и наша активность, которая происходит в направлении вражеских аэропортов, мест дислокации личного состава и техники.
Гуменюк подчеркнула, что активность ВСУ, в частности, поражение ВДК «Цезарь Куников», повлияет на планы врага, и они могут изменяться.
Спикер добавила, что даже в условиях, когда происходит пауза между массированными ракетными атаками, враг все равно наносит точечные ракетные удары.
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