Як українські дрони долітають до Москви — відповідь Повітряних сил

Українські безпілотники долітають на територію Росії, ба більше, навіть до Москви, тому що у ворога недостатньо засобів протиповітряної оборони. Саме тому всю територію країни-агресорки захистити неможливо.

Як українські дрони долітають до Москви

Усю Росію перекрити неможливо, немає стільки засобів, щоб таку територію щільно наситити ППО. Тому противник використовує її на тих напрямках, які вважає загрозливими для себе. І звісно, вони переміщують ППО з інших регіонів, де в них немає такої потреби, а посилюють прикордонні області з Україною, — розповів Юрій Ігнат, речник командування ПС ЗСУ.

За його словами, Росія першочергово зосереджує системи протиповітряної оборони на лінії зіткнення.

Без ППО російським військам буде дуже складно, тому що можуть бути по них повітряні атаки, зокрема й нашої авіації. Тому вони будуть прикривати лінію фронту — це зрозуміло. Також будуть прикривати Крим. Інші міста теж, де щось таки долітає до них, вони мають засоби прикриття. Але, як то кажуть, "в полях" там немає жодного ППО, — додав речник.

За словами Ігната, Росія використовує таку ж тактику при завданні ударів по Україні — прокладає маршрути там, де немає достатньої кількості засобів ППО.

Армія РФ активно готується до нового ракетного удару по Україні

За короткий термін можлива нова ракетно-дронова атака Росії по всій Україні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку.

За її словами, спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран — Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії.

За словами Гуменюк, сам факт такої активності, як правило, передує посиленим атакам з використанням більшої кількості «Шахедів».

Керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» поінформувала, що ворог продовжує накопичення певного ресурсу.

Для підготовки масованої атаки Росії потрібно щонайменше 10 діб.

За словами Гуменюк, на довготривалість інтервалу між російськими атаками впливає і наша активність, яка відбувається у напрямку ворожих летовищ, місць дислокації особового складу і техніки.

Гуменюк підкреслила, що активність ЗСУ, зокрема, ураження ВДК «Цезар Куніков», вплине на плани ворога, і вони можуть змінюватись.

Речниця додала, що навіть в умовах, коли відбувається пауза між масованими ракетними атаками, ворог все одно завдає точкових ракетних ударів.