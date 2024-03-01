29 февраля и 1 марта на территории страны-агрессорки РФ гремела новая "бавовна". Дроны атаковали по меньшей мере 3 области.

Новая атака дронов в России 1 марта — детали

Как утверждает Минобороны РФ, ночью 1 марта российские силы ПВО якобы смогли сбить четыре беспилотника.

Пользователи сети сообщают, что дроны совершили атаку на завод ВПК, раздавались громкие взрывы.

Согласно последним данным, один БПЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.

Россияне жалуются, что украинские силы якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.

Что важно понимать, именно он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих боеголовок для ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Кроме того, указано, что в целом до производства летели три беспилотника. Якобы их подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам местных жителей, в Дзержинске ночью раздавались громкие взрывы.

В Курской области в результате прилета БПЛА в трех населенных пунктах исчез свет. Как удалось узнать, речь идет о Свердликове, Дарьино и Николаево-Дарьино.

Повреждения ЗРПК "Панцирь-С1": первые подробности

Также утром 1 марта появилась информация о том, что в результате атаки БПЛА поврежден ЗРПК "Панцирь-С1". Также известно о ликвидации по меньшей мере двух российских оккупантов.

Следует отметить, что гражданское население в результате атаки украинских сил не пострадало.

Фото: скриншот

Напомним, "Панцирь-С1" — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) наземного базирования.

Он был разработан для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Также может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.