Ночью 28 февраля армия Российской Федерации выпустила по территории Украины беспилотники и ракеты.

Ночная атака РФ на Украину 28 февраля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 февраля 2024 года российские захватчики атаковали украинские города и села зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск – РФ.

Силы ПВО смогли успешно сбить все вражеские дроны.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены 10 «шахедов» в пределах Одесской и Николаевской областей. Держим небо! Вместе – к победе! - подчеркивают в ВС ВСУ. Поделиться

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

Согласно последним данным, в течение 27 февраля российские оккупанты совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Кроме того, сообщается, что зафиксировано 296 взрывов.

Под огонь армии РФ попали Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская общины.

Также враг регулярно обстреливает гражданское население Донецкой области.

Также российские войска постоянно терроризируют Днепропетровщину. Ночью под артобстрелом была Мировская община Никопольщины.

По одному из сел враг выпустил около десятка снарядов. Согласно последним данным, пострадавших нет.

Около полуночи вражеские удары утихли. И дальше в районе обошлось без атак. В целом по области – без "прилетов".