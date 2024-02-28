Сили ППО збили всі російські дрони під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі російські дрони під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
ППО України

Уночі 28 лютого армія Російської Федерації вкотре випустила по території України безпілотники та ракети.

Нічна атака РФ на Україну 28 лютого. Що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 лютого 2024 року російські загарбники атакували українські міста та села зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Сили ППО змогли успішно збити всі ворожі дрони.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують у ПС ЗСУ.

Що відомо про ситуацію в різних регіонах України

Згідно з останніми даними, протягом 27 лютого російські окупанти здійснили 59 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Окрім того, повідомляється, що зафіксовано 296 вибухів.

Під вогонь армії РФ потрапили Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади.

Також ворог регулярно обстрілює цивільне населення Донецької області.

Також російські війська постійно тероризують Дніпропетровщину. Вночі під артобстрілом була Мирівська громада, що на Нікопольщині.

По одному із сіл ворог випустив з півдесятка снарядів. Згідно з останніми даними, постраждалих немає.

Близько опівночі ворожі удари вщухли. Й далі в районі минулося без атак. Загалом по області — без "прильотів".

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