Артснаряди та дрони. Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу

Німеччина 26 лютого оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву партію артилерійських боєприпасів.
Німеччина надала Україні нову військову допомогу
Зазначається, що Україна отримала 14 тис артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Про це повідомляє Уряд Німеччини.
Що ще увійшло до списку допомоги:
4 машини розмінування WISENT 1;
3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;
матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
250 наборів для розмінування;
10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;
22 системи виявлення та придушення проти дронів;
12 терміналів SatCom;
4 автомобілі для охорони кордону.
Що планується передати Україні у майбутньому
Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок. Україна повинна буде отримати 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває.
Також проводяться заходи з навчання.
Що відомо про угоду з гарантій безпеки з Німеччиною
Згодом про підписання угоди повідомив Шольц. Німеччина стала другою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною — першою це зробила Британія в січні.
Так довго, як буде потрібно. Зеленський та я сьогодні підписали угоду щодо наших довгострокових зобов’язань щодо безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну проти російсько-агресорської війни, — запевнив він.
Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження.
Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.
Також Німеччина взяла зобов'язання допомагати в цивільній сфері, зокрема розмінуванні та відбудові. Україна в обмін на гарантії зобов'язана продовжувати реформи, що приведуть до ЄС.
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