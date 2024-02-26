Артснаряды и дроны. Украина получила от Германии новую военную помощь
Категория
Мир
Дата публикации

Артснаряды и дроны. Украина получила от Германии новую военную помощь

Снаряды
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Источник:  Правительство Германии

Германия 26 февраля обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киевской партии артиллерийских боеприпасов.

Германия предоставила Украине новую военную помощь

Украина получила 14 тыс артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом сообщает Правительство Германии .

Что еще вошло в список помощи:

  • 4 машины разминирования WISENT 1;

  • 3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

  • 250 наборов для разминирования;

  • 10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

  • 22 системы обнаружения и подавление против дронов;

  • 12 терминалов SatCom;

  • 4 автомобиля для охраны границы.

Что планируется передать Украине в будущем

Также Германия отчиталась и о планах будущих поставок. Украина должна получить 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Поставки производятся из складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается.

Также проводятся мероприятия по обучению.

Что известно о соглашении по гарантиям безопасности с Германией

Впоследствии о подписании соглашения сообщил Шольц. Германия стала второй страной, подписавшей соглашение о безопасности с Украиной — первой это сделала Британия в январе.

Так долго, как потребуется. Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российско-агрессорской войны, — заверил он.

Соглашение включает дипломатические, экономические и военные меры в случае новой агрессии россиян. Договор подписан на десять лет с возможностью продления.

Германия будет поддерживать Украину в развитии современных Вооруженных сил, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России.

Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности: дипломатические, экономические и военные — как мы будем помогать Украине. Соглашение является воплощением того, что договорились государства Большой семерки в прошлом году в Вильнюсе. Обещание, к которому присоединились уже более 20 стран, сказал Шольц на брифинге.

Также Германия обязалась помогать в гражданской сфере, в частности разминировании и восстановлении. Украина в обмен на гарантии должна продолжать реформы, которые приведут в ЕС.

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