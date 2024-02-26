Артснаряды и дроны. Украина получила от Германии новую военную помощь

Германия предоставила Украине новую военную помощь

Украина получила 14 тыс артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом сообщает Правительство Германии .

Что еще вошло в список помощи:

4 машины разминирования WISENT 1;

3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 наборов для разминирования;

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

22 системы обнаружения и подавление против дронов;

12 терминалов SatCom;

4 автомобиля для охраны границы.

Что планируется передать Украине в будущем

Также Германия отчиталась и о планах будущих поставок. Украина должна получить 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Поставки производятся из складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается.

Также проводятся мероприятия по обучению.

Что известно о соглашении по гарантиям безопасности с Германией

Впоследствии о подписании соглашения сообщил Шольц. Германия стала второй страной, подписавшей соглашение о безопасности с Украиной — первой это сделала Британия в январе.

Так долго, как потребуется. Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российско-агрессорской войны, — заверил он.

Соглашение включает дипломатические, экономические и военные меры в случае новой агрессии россиян. Договор подписан на десять лет с возможностью продления.

Германия будет поддерживать Украину в развитии современных Вооруженных сил, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России.

Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности: дипломатические, экономические и военные — как мы будем помогать Украине. Соглашение является воплощением того, что договорились государства Большой семерки в прошлом году в Вильнюсе. Обещание, к которому присоединились уже более 20 стран, сказал Шольц на брифинге. Поделиться

Также Германия обязалась помогать в гражданской сфере, в частности разминировании и восстановлении. Украина в обмен на гарантии должна продолжать реформы, которые приведут в ЕС.