Германия собрала более 500 свидетельств о военных преступлениях России в Украине

Германия собрала более 500 доказательств военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Были опрошены более 160 свидетелей.

Германия собрала военные доказательства РФ против Украины

Как сообщил министр юстиции Германии Марко Бушман, ордер Международного уголовного суда по аресту российского диктатора Владимира Путина означает для Германии необходимость продолжать собирать доказательства.

Также он выразил надежду, что Путин в конце концов предстанет перед судом.

Каждая фотография и любая пленка на мобильном телефоне могут помочь прояснить ситуацию. Удаляющий такие материалы только помогает российским военным преступникам, — заявил Бушман. Марк Бушман Министр юстиции Германии

На следующей неделе в Минюсте Германии состоится конференция по международному праву. На ней, в частности, пойдет речь и о растущем количестве ударов российских дронов по гражданским объектам Украины.

Если российский дрон прицельно следует солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление, — отметил Бушман. Поделиться

Он также сообщил о намерении расширить международное сотрудничество с Украиной, Польшей и США. По словам министра, новое правительство в Варшаве играет важную роль в расследовании, поскольку Польша не только граничит с Украиной, но приняла миллионы украинских беженцев.

Что известно о спецтрибунале над РФ за войну против Украины

Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября 2022 г. признала Россию государством-террористом, а также поддержала резолюцию, в которой идет речь о создании специального трибунала по факту агрессии России. Однако такое решение еще должно быть поддержано каждой отдельной страной на национальном уровне.

23 ноября 2022 года Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Сразу после этого Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без света оказалась большая часть страны.

1 декабря 2022 г. МИД Франции сообщил, что Париж начал работать с международными партнерами, в том числе с Украиной, над предложением создать спецтрибунал для расследования военных преступлений России.

2 декабря 2022 г. Европейская Комиссия предложила варианты действий, которые обеспечат привлечение России к ответственности за массовые зверства и преступления, совершенные во время войны в Украине, в частности создание специального независимого трибунала.

5 декабря стало известно, что в ООН распространяют проект резолюции о создании специального трибунала типа Нюрнбергского для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

В начале января 2023 года МИД призвал мир поддержать создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. При этом в марте в Лондоне проведут встречу по расследованию военных преступлений в Украине.