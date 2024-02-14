По словам замглавы МИД Эмине Джапаровой, украинская сторона ведет активные переговоры по подготовке и проведению трибунала за военные преступления армии РФ в Украине и причастность к ним военно-политического руководства страны-агрессорки.

Что известно о переговорах Украины по трибуналу над РФ

Джапарова подчеркнула, что идею Украины по трибуналу из-за военных преступлений поддерживает ряд западных партнеров.

Классическая политика – воевать украинцами против украинцев. То, что мы видим, когда принудительно, или другими способами наших граждан отправляют на войну против украинцев, - отмечает Джапарова. Поделиться

Она также добавила, что Украина активно проводит переговоры по защите своих прав в судебных инстанциях, в частности, Международном суде ООН и Международном уголовном суде.

Мы ведем обширные переговоры о том, чтобы запустить трибунал по агрессии. Сегодня есть группа стран, уже поддерживающая трибунал и переговоры идут о модальности этого трибунала - в какой форме и где он будет проходить. То есть, этот трек по восстановлению справедливости уже очень активен. Да, он немного длиннее, но мне кажется, что "Нюрнберг 2.0" будет, - подчеркнула Джапарова. Поделиться

Нюрнбергский процесс – это международный судебный процесс, который проводился против представителей Третьего рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.

Что известно о санкциях против РФ из-за похищения украинских детей

Европейский союз планирует добавить в новый санкционный список против РФ лиц, причастных к депортации украинских детей.

Отмечается, что в список вошел губернатор Белгородской области.

Власти Евросоюза настаивают, что чиновник причастен к насильственной депортации украинских детей в Россию, а также причастен к дальнейшим незаконным усыновлениям.

Также под санкции должна попасть Инна Варламова, обвиняемая в похищении двоих детей из детского дома в Херсоне. Для этого она посетила оккупированный город и перевезла их в Россию.

Похищенную 10-месячную девочку Варламова и Миронов усыновили, дав свою фамилию и сменив место рождения на Подольск.

о похищении детей, по мнению властей ЕС, также имеет отношение глава Белорусского отделения Красного креста Дмитрий Шевцов.

Он публично заявлял о депортации 50 детей из Лисичанска в Новополоцк. Позже это подтвердила оппозиционная режиму Александра Лукашенко группа "Киберпартизаны".

В частности, в список кандидатов на попадание под новые санкции: