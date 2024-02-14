По словам замглавы МИД Эмине Джапаровой, украинская сторона ведет активные переговоры по подготовке и проведению трибунала за военные преступления армии РФ в Украине и причастность к ним военно-политического руководства страны-агрессорки.
Что известно о переговорах Украины по трибуналу над РФ
Джапарова подчеркнула, что идею Украины по трибуналу из-за военных преступлений поддерживает ряд западных партнеров.
Она также добавила, что Украина активно проводит переговоры по защите своих прав в судебных инстанциях, в частности, Международном суде ООН и Международном уголовном суде.
Нюрнбергский процесс – это международный судебный процесс, который проводился против представителей Третьего рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.
Что известно о санкциях против РФ из-за похищения украинских детей
Европейский союз планирует добавить в новый санкционный список против РФ лиц, причастных к депортации украинских детей.
Отмечается, что в список вошел губернатор Белгородской области.
Власти Евросоюза настаивают, что чиновник причастен к насильственной депортации украинских детей в Россию, а также причастен к дальнейшим незаконным усыновлениям.
Также под санкции должна попасть Инна Варламова, обвиняемая в похищении двоих детей из детского дома в Херсоне. Для этого она посетила оккупированный город и перевезла их в Россию.
Похищенную 10-месячную девочку Варламова и Миронов усыновили, дав свою фамилию и сменив место рождения на Подольск.
о похищении детей, по мнению властей ЕС, также имеет отношение глава Белорусского отделения Красного креста Дмитрий Шевцов.
Он публично заявлял о депортации 50 детей из Лисичанска в Новополоцк. Позже это подтвердила оппозиционная режиму Александра Лукашенко группа "Киберпартизаны".
В частности, в список кандидатов на попадание под новые санкции:
губернатор Рязанской области Павел Малков;
бывший губернатор Самарской области, а ныне заместитель генерального директора корпорации "Ростех" Владимир Артяков;
глава "крымского центра по борьбе с экстремизмом" Руслан Шамбазов;
судьи "Киевского районного суда Симферополя";
функционеры структур уполномоченного по правам детей;
главы военных компаний.
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