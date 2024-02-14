За словами заступниці керівника МЗС Еміне Джапарової, наразі українська сторона веде активні переговори щодо підготовки та проведення трибуналу за воєнні злочини армії РФ в Україні та причетність до них військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Що відомо про переговори України стосовно трибуналу над РФ

Джапарова підкреслила, що ідею України щодо трибуналу через військові злочини підтримує низка західних партнерів.

Класична політика - воювати українцями проти українців. Те, що ми бачимо, коли примусово, або ж іншими способами наших громадян відправляють на війну проти українців, - зазначає Джапарова. Поширити

Вона також додала, що Україна активно проводить переговорипо захисту своїх прав в судових інстанціях, зокрема, Міжнародному суді ООН та Міжнародному кримінальному суді.

Ми ведемо великі перемовини про те, щоб запустити трибунал по агресії. Сьогодні є група країн, яка вже підтримує трибунал й перемовини йдуть про модальність цього трибуналу - в якій формі та де він проходитиме. Тобто цей трек із відновлення справедливості вже дуже активний. Так, він трохи довший, але мені здається, що "Нюрнберг 2.0" буде, - підкреслила Джапарова. Поширити

Нюрнберзький процес, це міжнародний судовий процес, який проводився проти представників Третього рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни.

Що відомо про санкції проти РФ через викрадення українських дітей

Європейський союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Зазначається, що до списку увійшов губернатор Бєлгородської області.

Влада Євросоюзу наполягає, що чиновник причетний до насильницької депортації українських дітей до Росії, а також причетний до подальших незаконних усиновлень.

Також під санкції має потрапити Інна Варламова, яку звинувачують у викраденні двох дітей з дитячого будинку в Херсоні. Для цього вона відвідала окуповане місто і перевезла їх до Росії.

Викрадену 10-місячну дівчинку Варламова і Миронов всиновили, давши своє прізвище і змінивши місце народження на Подольськ.

о викрадення дітей, на думку влади ЄС, також має стосунок глава Білоруського відділення Червоного хреста Дмитро Шевцов.

Він публічно заявляв про депортацію 50 дітей з Лисичанська в Новополоцьк. Пізніше це підтвердила опозиційна режиму Олександра Лукашенка група "Кіберпартизани".

Зокрема до списку кандидатів на потрапляння під нові санкції: