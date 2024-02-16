США предоставили Украине пакет помощи с оборудованием и техникой для следственных ведомств с целью фиксации военных преступлений армии РФ в результате вторжения.
Что известно о помощи США в фиксации Украиной военных преступлений РФ
В новый пакет помощи от США вошли 66 специализированных автомобилей, 250 БпЛА, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и мобильные ДНК-лаборатории.
В церемонии передачи пакета помощи приняли участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и посол США в Украине Бриджит Бринк.
С начала преступного вторжения армии РФ в Украину США уже предоставили представителям МВД и следственным группам помощи более чем на 287 млн долларов.
По словам главы МВД Игоря Клименко, применение переданной техники позволит качественно и быстро фиксировать все преступления, совершенные Россией на украинской территории.
К примеру, лаборатории скоростной установки ДНК-профиля человека ANDE 6C позволяют установить ДНК-профиль за полтора часа.
Отмечается, что переданная техническая помощь будет отправлена прежде всего в прифронтовые регионы, ежедневно находящиеся под вражеским огнем.
Что говорит посол США Бриджит Бринк
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что решение официального Вашингтона относительно передачи технической помощи – это свидетельство устойчивой поддержки Украины на пути к правосудию и наказанию России за военные преступления.
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