США предоставили Украине пакет помощи с оборудованием и техникой для следственных ведомств с целью фиксации военных преступлений армии РФ в результате вторжения.

Что известно о помощи США в фиксации Украиной военных преступлений РФ

В новый пакет помощи от США вошли 66 специализированных автомобилей, 250 БпЛА, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и мобильные ДНК-лаборатории.

В церемонии передачи пакета помощи приняли участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и посол США в Украине Бриджит Бринк.

С начала преступного вторжения армии РФ в Украину США уже предоставили представителям МВД и следственным группам помощи более чем на 287 млн долларов.

По словам главы МВД Игоря Клименко, применение переданной техники позволит качественно и быстро фиксировать все преступления, совершенные Россией на украинской территории.

К примеру, лаборатории скоростной установки ДНК-профиля человека ANDE 6C позволяют установить ДНК-профиль за полтора часа.

Сотрудники полиции прошли соответствующее обучение по подготовке специалистов-криминалистов для работы с такими скоростными лабораториями по установке ДНК-профиля. Уже есть результативные кейсы по установке лиц, погибших в результате ракетных ударов РФ по нашим городам, – подчеркнул Клименко. Поделиться

Отмечается, что переданная техническая помощь будет отправлена прежде всего в прифронтовые регионы, ежедневно находящиеся под вражеским огнем.

Что говорит посол США Бриджит Бринк

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что решение официального Вашингтона относительно передачи технической помощи – это свидетельство устойчивой поддержки Украины на пути к правосудию и наказанию России за военные преступления.