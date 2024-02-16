США надали Україні допомогу для фіксації злочинів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

США надали Україні допомогу для фіксації злочинів РФ

МВС України
Допомога Україні від США

США надали Україні пакет допомоги із обладнанням та технікою для слідчих відомств із метою фіксації воєнних злочинів армії РФ внаслідок вторгнення. 

Що відомо про допомогу США у фіксації Україною воєнних злочинів РФ

Зазначається, що до нового пакету допомоги від США увійшли 66 спеціалізованих автівок, 250 БпЛА, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та мобільні ДНК-лабораторії.

У церемонії передачі пакету допомоги брали участь міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк.

Від початку злочинного вторгнення армїі РФ в Україну США вже надали представникам МВС та слідчим групам допомоги більш ніж на 287 млн доларів.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, застосування переданої техніки дозволить якісно та швидко фіксувати всі злочини, скоєні Росією на українській території.

Наприклад, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дозволяють встановити ДНК-профіль за півтори години.

Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Вже є результативні кейси щодо встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по наших містах, - підкреслив Кліменко.

Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед до прифронтових регіонів, які щодня перебувають під ворожим вогнем.

Що каже посол США Бріджит Брінк

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що рішення офіційного Вашингтону щодо передачі технічної допомоги – це свідчення стійкої підтримки України на шляху до правосуддя та покарання рф за воєнні злочини.

Ми надаємо цю допомогу, аби ваші підрозділи якомога безпечніше мали змогу збирати докази та доводити світові ті жахливі злочини, котрі скоює армія рф на території України. Моя країна високо цінує ваші цінності і від імені Президента США я підтверджую нашу всеосяжну підтримку, - зазначила Брінк.

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