Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини Росії в Україні

Німеччина зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів, які російські війська скоїли в Україні. Були опитані понад 160 свідків.

Німеччина зібрала воєнні докази РФ проти України

Як повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає для Німеччини необхідність продовжувати збирати докази.

Також він висловив надію, що Путін врешті постане перед судом.

Кожна фотографія і кожна плівка на мобільному телефоні можуть допомогти прояснити ситуацію. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям, — заявив Бушман. Марко Бушман Міністр юстиції Німеччини

Наступного тижня у Мін'юсті Німеччини відбудеться конференція з питань міжнародного права. На ній, зокрема, йтиметься і про зростаючу кількість ударів російських дронів по цивільних об'єктах України.

Якщо російський дрон прицільно прямує солдатом на житловий будинок, в якому перебувають цивільні особи, то це військовий злочин, — зазначив Бушман. Поширити

Він також повідомив про намір розширити міжнародне співробітництво з Україною, Польщею та США. За словами міністра, новий уряд у Варшаві відіграє важливу роль у розслідуванні, оскільки Польща не лише межує з Україною, а й прийняла мільйони українських біженців.

Що відомо про спецтрибунал над РФ за війну проти України

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

На початку січня 2023 року МЗС закликало світ підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. При цьому в березні у Лондоні проведуть зустріч щодо розслідування воєнних злочинів в Україні