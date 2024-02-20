Правящая коалиция Германии подготовила секретное предложение по поставке Украине большего количества боеприпасов, среди которых могут быть дальнобойные ракеты Taurus.

Может ли Германия передать Украине Taurus

Bild сообщает, что проект содержит предложение передать не только боеприпасы, но и больше транспортных средств и систем вооружения.

Голосование в Бундестаге запланировано уже на текущую неделю.

Однако Taurus прямо в проекте не упоминается, однако речь идет о «поставках дополнительно необходимых систем дальнобойного вооружения и боеприпасов для того, чтобы Украина (…) могла совершать прицельные удары согласно международному праву по стратегически значимым целям далеко в тылу российского агрессора».

Таким образом, там признают, что Украине нужно дать возможность атаковать военные склады или пути снабжения, которые находятся далеко за линией фронта.

Под это описание подходят ракеты Taurus, которые могут достигать целей на расстоянии более 500 км.

Франция и Великобритания уже доставили в Украину свои крылатые ракеты (Scalp и Storm Shadow), но не считаются такими эффективными и точными, как Taurus.

Принятие этого пакета было бы символическим, ведь 10 лет назад Россия вторглась в Крым, а 24 февраля будет вторая годовщина полномасштабного вторжения в Украину.

Канцлер Олаф Шольц до сих пор сопротивлялся поставкам Taurus. Однако он также сначала колебался по поводу передачи основных боевых танков Leopard 2, но затем согласился.

Передача Taurus: что известно

Канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции безопасности 17 декабря задали вопрос о том, почему Германия не поставляет ракеты Taurus Украине. Он подчеркнул, что вопрос поиска наилучшего момента для этого.

Шольц пока не торопился отправлять ракеты Киеву, поскольку в Германии "боятся, что германским оружием дальностью до 500 км могут быть атакованы цели на российской территории".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украине нужны ракеты Taurus для ударов по военной инфраструктуре РФ по линии фронта на территории Украины.