По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, его раздражают постоянные вопросы о возможности поставки Украине ракет Taurus.

В Германии снова конфликтуют из-за предоставления Taurus для Украины

По словам журналистов, глава Минобороны ФРГ цинично заявил, что "сыт по горло" дебатами по поводу возможности таких поставок.

Он также обратил внимание на то, что дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений - "так, будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно".

Как удалось узнать изданию Handelsblatt, официальный Лондон предложил поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

Согласно идее, Британия или Франция могли бы получить Taurus из составов Вооруженных сил Германии. Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют. Поделиться

Как Писториус комментирует слухи о предоставлении Украине ракет Taurus

Глава немецкого министерства обороны утверждает, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами для передачи Киеву Storm Shadow.

Я ничего не знаю об этом предложении. Если об этом и ведутся переговоры, то не в моем офисе, – сказал Борис Писториус. Поделиться

Он также добавил: если такие переговоры будут с канцелярией, то они должны определить, эта идея жизнеспособна или нет.

По словам главы Минобороны ФРГ, немецкое правительство не исключает возможность поставки Taurus Украине, но пока новостей по этому поводу нет.