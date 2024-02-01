По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, его раздражают постоянные вопросы о возможности поставки Украине ракет Taurus.
В Германии снова конфликтуют из-за предоставления Taurus для Украины
По словам журналистов, глава Минобороны ФРГ цинично заявил, что "сыт по горло" дебатами по поводу возможности таких поставок.
Он также обратил внимание на то, что дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений - "так, будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно".
Как удалось узнать изданию Handelsblatt, официальный Лондон предложил поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.
Как Писториус комментирует слухи о предоставлении Украине ракет Taurus
Глава немецкого министерства обороны утверждает, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами для передачи Киеву Storm Shadow.
Он также добавил: если такие переговоры будут с канцелярией, то они должны определить, эта идея жизнеспособна или нет.
По словам главы Минобороны ФРГ, немецкое правительство не исключает возможность поставки Taurus Украине, но пока новостей по этому поводу нет.
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